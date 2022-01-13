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Afrin'de terör saldırısı! Yaralılar var! Hatay Valiliği'den son dakika açıklaması...

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Giriş Tarihi: 13.01.2022 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022
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Afrin’de terör saldırısı! Yaralılar var! Hatay Valiliği’den son dakika açıklaması...

Hatay Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasında Afrin'de saat 18.00 sıralarında bir terör saldırısı gerçekleştiği duyuruldu. Saldırıda 3 kişinin yaralandığı da belirtildi. İşte detaylar...

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