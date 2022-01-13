Van'da okullar tatil mi son dakika? Van'da 14 Ocak yarın okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
Van'da okullar tatil mi son dakika? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kar yağışı tüm ülkeyi etkisi altına almışken doğu kesimlerde şiddetinin daha yoğun olduğu görülmekte. Van'da kar yağışının sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermesi ve akşam saatlerinde yoğunluğunu artırması sonrasında veliler ve öğrenciler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. İşte, Van'da okullar tatil mi son dakika? Van'da 14 Ocak yarın okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
Van'da okullar tatil mi son dakika? Van'da 14 Ocak yarın okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yoğun kar yağışının etkisini göstermeye devam etmesi ile Van'da yaşayan öğrenciler valilikten gelecek son dakika kar tatili haberlerini yakından takip ediyor. İşte, Van'da okullar tatil mi son dakika? Van'da 14 Ocak yarın okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
14 OCAK CUMA VAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Van'da yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yoğun kar yağışı nedeniyle 14. 01. 2022 Cuma günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretime, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verilmiştir."
YURT GENELİNDE HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Denizli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyılarında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Güneydoğu Anadolu ile Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde görülmesi, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde (1100 metre üzeri kesimlerde) yer yer yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
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