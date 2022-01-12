Tam kapanma olacak mı? Cumartesi – Pazar kapanma var mı? Yeni yasaklar gelecek mi?

Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre rakamların daha da yükselmesi halinde restoran, kafe, sinema ve tiyatroda yüzde 50 kapasite kuralının yeniden uygulanması ile okullarda yarıyıl tatilinin öne çekilmesi ve bir hafta uzatılması gündemde.

KISA SÜREDE 100 BİN VAKA SAYISI

Omicron etkisi ile hızla artan vaka sayalarının bir kaç hafta içinde (Ocak ayı sonuna kadar) 100 binlere ulaşması bekleniyor.