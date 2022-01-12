Tam kapanma olacak mı? Cumartesi – Pazar kapanma var mı? Yeni yasaklar gelecek mi?
Tam kapanma olacak mı? Koronavirüs vaka sayılarında 70 bini geçilmesinin ardından hafta sonu kapanma olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. Yeni yasaklar gelecek mi sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Omicron varyantının bulaşıcılık hızının yükselmesi nedeniyle tam kapanma iddiaları yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada tam kapanma bekleyenler konuyla ilgili mesaj atarken, tam kapanma olacak mı sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte detaylar!
Tam kapanma olacak mı? Yeni yasaklar gelecek mi? Cumartesi – Pazar tam kapanma var mı? Koronavirüs vaka sayılarında 70 bin barajı geçildi ve vatandaşlar yeni yasakların gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı. Tam kapanma olup olmayacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Sosyal medyada, kapanmaya yönelik tartışmalar artsa da yeni yasaklar gelecek mi sorusuyla ilgili kafa karışıklığı yaşanıyor.
TAM KAPANMA OLACAK MI?
Corona virüs pandemisi Omicron ile yeniden farklı bir noktaya geldi. Yeni pik dalgası olduğu düşünülen ve tüm dünyada ani bir yükselişin yaşandığı Covid-19 pandemisinde günlük vaka sayılarının bu ay sonunda 100 bine dayanması bekleniyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yeni önlemler ve yol haritası konuşulmaya başlandı.
Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre rakamların daha da yükselmesi halinde restoran, kafe, sinema ve tiyatroda yüzde 50 kapasite kuralının yeniden uygulanması ile okullarda yarıyıl tatilinin öne çekilmesi ve bir hafta uzatılması gündemde.
KISA SÜREDE 100 BİN VAKA SAYISI
Omicron etkisi ile hızla artan vaka sayalarının bir kaç hafta içinde (Ocak ayı sonuna kadar) 100 binlere ulaşması bekleniyor.
Sağlık sistemi ile ilgili şu anda bir sıkıntı yaşanmıyor ancak zorlanmaya başladığı anda ne tür uygulamalar yapılacağı ile ilgili bir yol haritası da hazırlanıyor. Yol haritasında adım adım neler yapılabileceğine ilişkin maddeler yer alıyor.
ALINMASI GÜNDEMDE OLAN ÖNLEMLER
Üzerinde durulan önlemler, AVM, tiyatro, konser, restoran ve cafelerdeki denetimlerin sıklaştırılması, belli alanlara aşı kartı ya da PCR testi ile girilmesi. Duruma göre kapalı alanların kullanım kapasitesinin yüzde 50'ye düşürülmesi bulunuyor.
OKUL VE ÜNİVERSİTELER
En önemli kararlar ise okullar ile üniversitelerde yaşanacak. Okullardaki vaka sayıları takip edilecek. Vakaların çok artması halinde bulaşın kesilmesi için Ocak ayı sonundaki iki haftalık ara tatilin öne çekilerek bir hafta uzatılması üzerinde duruluyor.
Üniversitelerde birçok öğrencinin finaller nedeniyle hasta olduğu halde test yaptırmadığı ve bulaşın çok arttığı belirtiliyor. Finallerden sonra verilecek ara ile bu zincirin de kırılabileceği düşünülüyor.
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