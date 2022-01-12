12 Ocak 2022, Çarşamba
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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu! Hibe desteği başvuruları başladı

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Giriş Tarihi: 12.01.2022 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022
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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu! Hibe desteği başvuruları başladı

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 17. Etap Bireysel Sulama Sistemlerine yüzde 50 hibe desteği başvuruları başladı. Çiftçilerimiz bulundukları şehirlerdeki il müdürlüklerine giderek başvurularını gerçekleştirebilir."

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