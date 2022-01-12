12 Ocak 2022, Çarşamba
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İDO ve BUDO seferleri iptal edildi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.01.2022
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İDO ve BUDO seferleri iptal edildi!

Son dakika haberine göre: İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

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