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Adana'da şafak vakti operasyon! Uykularında yakalandılar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.01.2022
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Adana’da şafak vakti operasyon! Uykularında yakalandılar

Son dakika haberine göre: Adana’da şafak vakti terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ yönelik operasyon başlattı. Özel Harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Özel harekat timleri söz konusu şüphelilerin evlerine koçbaşıyla kapıyı kırıp girdi. Ardından içeri giren tim şüphelilere kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.

Operasyonda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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