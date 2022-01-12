12 Ocak 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Adana hırsızlık operasyonu: 6 gözaltı

Adana hırsızlık operasyonu: 6 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.01.2022
ABONE OL
Adana hırsızlık operasyonu: 6 gözaltı

Adana’da şafak vakti hırsızlara yönelik yapılan operasyonda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 şüpheli, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA