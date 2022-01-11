11 Ocak son depremler listesi! En son deprem nerede oldu? Kandilli AFAD son dakika deprem mi oldu?

En son deprem nerede oldu? Kandilli AFAD son dakika deprem mi oldu? 11 Ocak son depremler listesi gündemde merak edilen konuların başında geliyor. Akdeniz'de meydana gelen şiddetli depremin ardından gözler son depremler listesine çevrildi. Meydana gelen tüm depremler saniyesi saniyesine kaydediliyor. İşte; en son depremler Kandilli AFAD listesi!