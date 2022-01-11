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11 Ocak son depremler listesi! En son deprem nerede oldu? Kandilli AFAD son dakika deprem mi oldu?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.01.2022
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11 Ocak son depremler listesi! En son deprem nerede oldu? Kandilli AFAD son dakika deprem mi oldu?

11 Ocak son depremler listesi! En son deprem nerede oldu? Kandilli AFAD son depremler listesi arama motorlarında sorgulanıyor. Akdeniz’de meydana gelen korkutucu depremin ardından deprem mi oldu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Meydana gelen son dakika depremlerin şiddetini ve merkez üssünü haberimizden takip edebilirsiniz. İşte; 11 Ocak son depremler listesi!

En son deprem nerede oldu? Kandilli AFAD son dakika deprem mi oldu? 11 Ocak son depremler listesi gündemde merak edilen konuların başında geliyor. Akdeniz'de meydana gelen şiddetli depremin ardından gözler son depremler listesine çevrildi. Meydana gelen tüm depremler saniyesi saniyesine kaydediliyor. İşte; en son depremler Kandilli AFAD listesi!

EN SON DEPREM NEREDE OLDU?

Son depremler listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AKDENİZ'DE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.07'de Akdeniz'de, Kıbrıs Adası'nın güney batısı açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 5,06 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Mersin'in Anamur ilçesine yaklaşık 134 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Sosyal medyada, depremin Kıbrıs Adası başta olmak üzere Antalya, Mersin, Hatay, Adana, Isparta, Burdur ve Konya'da da hissedildiği kaydedildi.

Kıbrıs açığındaki deprem Mısır, Suriye ve Lübnan'da da hissedildi.

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