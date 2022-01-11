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Tekirdağ'da yarın okullar tatil olacak mı? 12 Ocak Tekirdağ'da okullar tatil mi? Valilik son dakika açıklamaları...

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Tekirdağ’da yarın okullar tatil olacak mı? 12 Ocak Tekirdağ’da okullar tatil mi? Valilik son dakika açıklamaları...

Tekirdağ'da yarın okullar tatil olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Soğuk havanın etkisini artırmasının ardından kar yağışı bazı bölgelerde görülmeye başladı. Kar yağışının etkili olduğu illerde tatil açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, Tekirdağ'da yarın okullar tatil olacak mı? 12 Ocak Tekirdağ'da okullar tatil mi? Valilik son dakika açıklamaları...

Tekirdağ'da yarın okullar tatil olacak mı? 12 Ocak Tekirdağ'da okullar tatil mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkili olduğu Tekirdağ'da okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Veliler ve öğrenciler gözlerini valilik tarafından gelecek açıklamalara çevirdi. İşte, Tekirdağ'da yarın okullar tatil olacak mı? 12 Ocak Tekirdağ'da okullar tatil mi?

ÇARŞAMBA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülkenin Trakya illeri için kar yağışı uyarısı yapmıştı. 11 Ocak Pazartesi günü kar yağışı nedeniyle yurdun bazı illerinde eğitime ara verilmişti. Kar yağışının devam edeceği 12 Ocak Çarşamba günü Tekirdağ'da okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor.

12 OCAK TEKİRDAĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ?

12 ocak çarşamba günü Tekirdağ'da okulların tatil olup olmadığı konusunda (11 Ocak 23.30 itibariyle) valilik tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

Yoğun kar yağışının etkisiyle bazı illerin valiliklerinden 12 Ocak Çarşamba gününe ilişkin kar tatili açıklaması geldi ancak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından genel bir tatil açıklaması yapılmadı.

İLK TATİL HABERİ DENİZLİ'DEN GELDi

Pazartesi günü Bingöl, Muş, Tunceli ve Bitlis gibi doğu illerinde okullarda eğitime ara verilmesinin ardından Denizli'nin Çameli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Kent genelinde yüzlerce öğrencinin merakla beklediği "12 Ocak 2022 Çarşamba günü okullar tatil mi?" sorusu ise böylelikle yanıt buldu..

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