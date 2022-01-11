Tekirdağ’da yarın okullar tatil olacak mı? 12 Ocak Tekirdağ’da okullar tatil mi? Valilik son dakika açıklamaları...

Tekirdağ'da yarın okullar tatil olacak mı? 12 Ocak Tekirdağ'da okullar tatil mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkili olduğu Tekirdağ'da okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Veliler ve öğrenciler gözlerini valilik tarafından gelecek açıklamalara çevirdi. İşte, Tekirdağ'da yarın okullar tatil olacak mı? 12 Ocak Tekirdağ'da okullar tatil mi?

ÇARŞAMBA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülkenin Trakya illeri için kar yağışı uyarısı yapmıştı. 11 Ocak Pazartesi günü kar yağışı nedeniyle yurdun bazı illerinde eğitime ara verilmişti. Kar yağışının devam edeceği 12 Ocak Çarşamba günü Tekirdağ'da okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor.