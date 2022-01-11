Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün ve vaka ve vefat sayılarını açıkladı | 11 Ocak Salı koronavirüs tablosu
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günün vaka ve vefat sayılarını içeren koronavirüs tablosunu paylaştı. Peki, 11 Ocak Salı günü Türkiye'de kaç kişi koronavirüse yakalandı? Kaç vatandaş Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti? İşte günün Kovid-19 tablosu...
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı, 11 Ocak 2022 tarihine ait 24 saatlik koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı.
İŞTE GÜNÜN COVID-19 TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 430 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 74 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi.
OMICRON İÇİN YENİ AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda "Vaka sayılarında belirgin bir artış var. Bu artış, vefat sayılarına yansımış değil. Fakat Omicron kaynaklı vakalar ağırlık kazandıkça, risk grubundakiler için tehlike kaynağı Omicron olacak ve yaşlılarla kronik hastalarda ölüme de yol açabilecek. DURUM BİZİ YANILTMASIN." ifadelerini kullandı.
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