Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün ve vaka ve vefat sayılarını açıkladı | 11 Ocak Salı koronavirüs tablosu

OMICRON İÇİN YENİ AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda "Vaka sayılarında belirgin bir artış var. Bu artış, vefat sayılarına yansımış değil. Fakat Omicron kaynaklı vakalar ağırlık kazandıkça, risk grubundakiler için tehlike kaynağı Omicron olacak ve yaşlılarla kronik hastalarda ölüme de yol açabilecek. DURUM BİZİ YANILTMASIN." ifadelerini kullandı.