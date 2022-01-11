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3 aylar ne zaman başlıyor 2022? Bu sene üç aylar, Ramazan hangi tarihte başlayacak? 2022 Diyanet kandil ve bayram takvimi...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.01.2022
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3 aylar ne zaman başlıyor 2022? Bu sene üç aylar, Ramazan hangi tarihte başlayacak? 2022 Diyanet kandil ve bayram takvimi...

3 aylar ne zaman başlıyor 2022? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimi tarafından 2022 dini günler takvimi yayımlandı. Vatandaşlar bayram ve kandil günlerinin hangi tarihlere geldiğini merak ediyor. Ramazan ayı ile birlikte Kurban Bayramı'nın tarihlerini haberimizde derledik. İşte, 3 aylar ne zaman başlıyor 2022? Bu sene üç aylar, Ramazan hangi tarihte başlayacak? 2022 Diyanet kandil ve bayram takvimi...

3 aylar ne zaman başlıyor 2022? Bu sene üç aylar, Ramazan hangi tarihte başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 yılına girdiğimiz dönemde vatandaşlar yıl içinde dini günlerin hangi tarihlerde olacağını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 yılı dini günler takvimi açıklandı. İşte, 3 aylar ne zaman başlıyor 2022? Bu sene üç aylar, Ramazan hangi tarihte başlayacak?

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

3 aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak.

REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN?

3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 3 Şubat Perşembe gerçekleşecek.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Miraç Kandili 27 Şubat günü gerçekleşecek.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi 27 Nisan'da idrak edilecek.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Berat Kandili ise 17 Mart günü idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Yılın son kandili olan Mevlid Kandili de 7 Ekim 2022'de idrak edilecek.

2022 RAMAZAN NE ZAMAN?

Bu yıl Ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan Bayramı ise 2 Mayıs'tan 4 Mayıs'a kadar sürecek.

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