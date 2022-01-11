3 aylar ne zaman başlıyor 2022? Bu sene üç aylar, Ramazan hangi tarihte başlayacak? 2022 Diyanet kandil ve bayram takvimi...

3 aylar ne zaman başlıyor 2022? Bu sene üç aylar, Ramazan hangi tarihte başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 yılına girdiğimiz dönemde vatandaşlar yıl içinde dini günlerin hangi tarihlerde olacağını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 yılı dini günler takvimi açıklandı. İşte, 3 aylar ne zaman başlıyor 2022? Bu sene üç aylar, Ramazan hangi tarihte başlayacak?

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

3 aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak.