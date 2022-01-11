SON DAKİKA! Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem! Son depremler
Son dakika haberine göre: Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında saat 04.07'de deniz yüzeyinin 5,06 kilometre derinliğinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kıbrıs'ın güneyinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem özellikle Akdeniz'e kıyısı olan Antalya, Adana, Mersin ve Hatay ile iç kesimde kalan Burdur, Isparta, Konya ve Karaman'ın bazı ilçelerinden de hissedildi.
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Mersin'in Anamur ilçesine 132 kilometre uzaklıkta Akdeniz açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 04.07'de Akdeniz açıklarında Richter ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5.6 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Türkiye'de Akdeniz kıyılarında bulunan bazı il ve ilçelerden de büyük ölçüde hissedildi.
'OLUMSUZ BİR İHBARIN BULUNMADIĞI BİLGİSİ ALINMIŞTIR'
AFAD'dan depremle ilgili yapılan ilk açıklamada, "Akdeniz'de Anamur ilçemiz açıklarında saat 04.07'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Mersin-Antalya İl AFAD ve Kıbrıs Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile yapılan görüşmelerde an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadigi bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.
TÜRKİYE'DEN 8 İL VE İLÇELERİNDEN DE HİSSEDİLDİ
Kıbrıs'ın güneyinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem özellikle Akdeniz'e kıyısı olan Antalya, Adana, Mersin ve Hatay ile iç kesimde kalan Burdur, Isparta, Konya ve Karaman'ın bazı ilçelerinden de hissedildi.
Özellikle Antalya merkez ve doğu ilçeleri Manavgat, Alanya ve Gazipaşa'da depremi şiddetli hisseden vatandaşlar yataklarından fırlayarak sokaklara kaçıştı. Endişelendiklerini belirten vatandaşlar, sarsıntının uzun süre devam ettiğini öne sürdü. İlk belirlemelere göre bu bölgelerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
ERSİN TATAR'DAN İLK AÇIKLAMA
Depremin tüm bölgede hissedildiğini vurgulayan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Baf açıklarında saat 04:07'de meydana gelen deprem tüm bölgede hissedildi … hepimize geçmiş olsun" açıklamasını yaptı.
TSUNAMİ OLASILIĞI VAR MI?
Yıldız Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise depremle ilgili olarak tsunami riskine dikkat çekti. Tsunami gerçekleşirse tüm bölgeyi tehdit edeceğini söyleyen Prof. Dr. Ersoy'un mesajları şu şekilde;
Şiddeti yüksek aslında. Önemsenecek bir deprem. Tsunami olasılığı da var. 6'yı geçen depremlerden sonra büyük dalgalar oluşabilir. Fakat kesin değil. Bu deprem büyük ihtimalle Doğu-Batı hatlı Rodos'tan başlayan, Antalya üzerinden Güney Doğu Anadolu'yu giden bir hat. Sürpriz bir deprem değil. Beklenebilecek bir deprem.
TSUNAMİ SADECE ADA İÇİN Mİ RİSKLİ?
Tüm bölgeyi etkileyebilecek bir durum. Uzun mesafe kat ediyor. Başlangıç hızı çok yüksek. Kıyıya geldikçe yükselir. Tsunami kıyı dalgasıdır. Eğer oluşmuşsa mutlaka bizim kıyılara da gelir. Ama yıkıcı olacağını sanmıyorum. İlerleyen saatler içerisinde belki de hiç tsunami oluşmamış olabilir. Benim en çok korktuğum yer 4 500 metrelik bir çukur var. Girit'e yakın olan kesimde. Burada meydana gelebilecek depremler büyük tsunamiler oluşturabilir. 6,5 büyük depremlerden bir tanesi. Önemli olan can ve mal kaybına yol açmamış olmasıdır.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.01.11 05:53:45 39.2837 33.2912 7.4 -.- 1.9 -.- TATARHUYUK-BALA (ANKARA) İlksel
2022.01.11 05:50:08 35.0892 32.0960 13.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2022.01.11 05:27:40 38.2757 34.0180 18.3 -.- 1.2 -.- SAGLIK-(AKSARAY) İlksel
2022.01.11 04:55:12 35.1755 32.1305 87.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2022.01.11 04:46:51 36.4760 27.1135 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.01.11 04:07:51 35.2890 32.1068 36.3 -.- 6.2 6.2 AKDENIZ REVIZE01 (2022.01.11 04:07:51)
2022.01.11 03:27:41 39.1110 37.8378 5.7 -.- 2.0 -.- TASLI-KANGAL (SIVAS) İlksel
2022.01.11 01:47:21 37.3787 35.4480 9.2 -.- 1.7 -.- BOZTAHTA-ALADAG (ADANA) İlksel
2022.01.11 01:18:57 39.9773 39.5835 6.5 -.- 1.8 -.- ESKIYOL-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2022.01.10 23:25:46 39.1492 40.5567 7.8 -.- 1.9 -.- ERLER-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2022.01.10 21:58:45 36.4422 27.0822 5.7 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.01.10 21:29:44 36.5232 25.3012 5.5 -.- 3.4 3.3 AKDENIZ İlksel
2022.01.10 21:13:07 36.9710 27.3318 10.9 -.- 1.7 -.- AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) İlksel
2022.01.10 20:48:21 39.5483 25.9778 7.5 -.- 2.9 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.10 20:10:15 39.8642 40.2085 13.9 -.- 2.6 -.- CADIRKAYA-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2022.01.10 19:15:39 36.5933 25.2832 10.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2022.01.10 19:05:17 37.8728 27.0852 4.1 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.10 18:55:11 37.5513 26.8837 10.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.01.10 18:21:22 39.1595 40.5423 8.4 -.- 2.0 -.- ERLER-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2022.01.10 18:00:57 39.1762 40.5677 5.0 -.- 3.3 3.4 ERLER-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2022.01.10 17:32:05 39.0017 26.5362 10.5 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.10 17:05:22 37.8867 26.5628 1.5 -.- 2.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.10 13:38:50 37.8610 29.3310 7.1 -.- 1.7 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel
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