Yeni ekonomik modele destek büyüyor! AK Parti MYK'da en önemli konulardan biriydi
Bugün yapılan AK Parti MYK toplantısında ele alınan en önemli konulardan biri de yeni ekonomik modele ilişkin anketler oldu. Anket sonuçlarında AK Parti oylarında artıl gözlenirken, vatandaşların kur korumalı TL mevduat sistemini olumlu karşıladığı belirtildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen ve yaklaşık 4 saat süren AK Parti MYK'sında, İnsan Hakları, AR-GE ve Eğitim ile Dış İlişkiler Başkanlığı'nın sunumları ile TBMM Parti Grubu çalışmaları ve TBMM gündemi değerlendirildi.
AK PARTİ OYLARINDA ARTIŞ VAR
Toplantıda, AR-GE ve Eğitim Başkanlığı, teşkilat eğitim çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yeni ekonomi modeli ve 20 Aralık sonrası piyasalarda yaşanan dalgalanmalara ilişkin yaptırılan anket de toplantıda gündeme geldi. Yeni ekonomi modelinin ardından yapılan anket sonuçlarına göre AK Parti'nin oylarında artış trendi olduğu öğrenildi.
KUR KORUMALI TL MEVDUAT SİSTEMİ OLUMLU KARŞILANDI
Katılımcılara ekonomide yaşanan sorunların hangi parti tarafından çözülebileceği sorusunun yönetildiği ankette katılımcıların çoğunlukla AK Parti cevabını verdiği, çözecek isim olarak ise Başkan Erdoğan'ın isminin öne çıktığı belirtildi. Ankete göre vatandaşların kur korumalı TL mevduat sistemini olumlu karşıladığı tespiti de yer aldı.
Dış İlişkiler Başkanlığı'nın sunumunda ise Kazakistan'daki gelişmeler ile Başkanlığın Avrupa'da yaptığı faaliyetler hakkında bilgi verildi. Toplantıda önümüzdeki dönemde TBMM gündemine gelecek kanun teklifleri ile tekliflere ilişkin öneriler değerlendirildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ATA AÖF bütünleme sınavı var mı, yok mu? ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman 2022?
- 15 tatil yarıyıl ne zaman başlıyor? 15 tatil ne zaman bitecek? İşte 2021-2022 MEB takvimi...
- 10 Ocak Masterchef finalistler kimler oldu? Masterchef Türkiye 2021 finale kimler, hangi yarışmacılar kaldı? İşte 3. finalist...
- Mevduat faizi için 2022 dopingi! Kazançlarda artış yaşanacak! 10.000, 15.000 için 32 günlük mevduat faizi getirisi ne kadar, kaç TL?
- Emeklilerin zamlı maaşları hesaplandı! Maaşı 1600, 2300, 2600 olanlar ek ödemeleri alacak mı? SSK, SGK, Bağ-Kur'lunun ödeme takvimi...
- SGK son dakika duyurdu! 2022 yılında ödenecek tutarlar belli oldu! Emzirme, cenaze ödeneği, doğum ve askerlik borçlanması...
- Sıfır ve ikinci el araba için umut ışığı! Çip krizi ne zaman sona erecek? Otomotivde çip krizi sonrasında araba fiyatları...
- Üç Kuruş bu akşam neden yayınlanmıyor? Üç Kuruş bugün var mı, yok mu, final mi yaptı? 10 Ocak Show TV yayın akışı...
- Bingöl son dakika deprem! 10 Ocak Bingöl deprem merkez üssü neresi? Son depremler listesi
- Cemreler ne zaman düşecek? 2022 ilk cemre havaya ne zaman düşer? Havalar ne zaman ısınacak?
- Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? 11 Ocak Salı günü hangi illerde okullar tatil edildi? Valilik açıklamaları...
- Enes Çakmak öldü mü? TikTok fenomeni Enes Alf trafik kazası geçirdi, son durum nedir? SON DAKİKA HABERLER