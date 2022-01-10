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Yeni ekonomik modele destek büyüyor! AK Parti MYK'da en önemli konulardan biriydi

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Giriş Tarihi: 10.01.2022 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022
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Yeni ekonomik modele destek büyüyor! AK Parti MYK’da en önemli konulardan biriydi

Bugün yapılan AK Parti MYK toplantısında ele alınan en önemli konulardan biri de yeni ekonomik modele ilişkin anketler oldu. Anket sonuçlarında AK Parti oylarında artıl gözlenirken, vatandaşların kur korumalı TL mevduat sistemini olumlu karşıladığı belirtildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen ve yaklaşık 4 saat süren AK Parti MYK'sında, İnsan Hakları, AR-GE ve Eğitim ile Dış İlişkiler Başkanlığı'nın sunumları ile TBMM Parti Grubu çalışmaları ve TBMM gündemi değerlendirildi.

AK PARTİ OYLARINDA ARTIŞ VAR

Toplantıda, AR-GE ve Eğitim Başkanlığı, teşkilat eğitim çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yeni ekonomi modeli ve 20 Aralık sonrası piyasalarda yaşanan dalgalanmalara ilişkin yaptırılan anket de toplantıda gündeme geldi. Yeni ekonomi modelinin ardından yapılan anket sonuçlarına göre AK Parti'nin oylarında artış trendi olduğu öğrenildi.

KUR KORUMALI TL MEVDUAT SİSTEMİ OLUMLU KARŞILANDI

Katılımcılara ekonomide yaşanan sorunların hangi parti tarafından çözülebileceği sorusunun yönetildiği ankette katılımcıların çoğunlukla AK Parti cevabını verdiği, çözecek isim olarak ise Başkan Erdoğan'ın isminin öne çıktığı belirtildi. Ankete göre vatandaşların kur korumalı TL mevduat sistemini olumlu karşıladığı tespiti de yer aldı.

Dış İlişkiler Başkanlığı'nın sunumunda ise Kazakistan'daki gelişmeler ile Başkanlığın Avrupa'da yaptığı faaliyetler hakkında bilgi verildi. Toplantıda önümüzdeki dönemde TBMM gündemine gelecek kanun teklifleri ile tekliflere ilişkin öneriler değerlendirildi.

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