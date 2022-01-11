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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Beştepe'de düzenlenen ödül töreninde son dakika açıklamaları

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Giriş Tarihi: 11.01.2022 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Beştepe’de düzenlenen ödül töreninde son dakika açıklamaları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni'nde son dakika açıklamalarında bulunuyor.

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