Bingöl son dakika deprem! 10 Ocak Bingöl deprem merkez üssü neresi? Son depremler listesi

Bingöl'de deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Bingöl'ün Adaklı ilçesine bağlı Erler köyünde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 18.00'da yerin 5 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre illerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Deprem merkez üssü: