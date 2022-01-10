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Bingöl son dakika deprem! 10 Ocak Bingöl deprem merkez üssü neresi? Son depremler listesi

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.01.2022
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Bingöl son dakika deprem! 10 Ocak Bingöl deprem merkez üssü neresi? Son depremler listesi

Bingöl'de deprem... Son dakika haberine göre, Bingöl'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 18.00'da gerçekleşen deprem, çevre illerde de büyük panik yarattı. İlk gelen bilgilere göre depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre, 10 Ocak son depremler listesi...

Bingöl'de deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Bingöl'ün Adaklı ilçesine bağlı Erler köyünde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 18.00'da yerin 5 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre illerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Deprem merkez üssü:

SON DEPREMLER (10 OCAK 2022)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.01.10 18:00:57 39.1762 40.5677 5.0 -.- 3.3 3.4 ERLER-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2022.01.10 17:32:05 39.0017 26.5362 10.5 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.10 17:05:22 37.8867 26.5628 1.5 -.- 2.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.10 13:38:50 37.8610 29.3310 7.1 -.- 1.7 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel

2022.01.10 10:19:13 37.9462 27.1767 13.3 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.10 10:17:03 37.9942 38.0962 5.7 -.- 2.1 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2022.01.10 09:53:08 37.1428 34.8308 6.9 -.- 2.4 -.- CIFTLIKKOY-TARSUS (MERSIN) İlksel
2022.01.10 08:56:46 37.9528 27.2155 17.0 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.10 08:52:45 37.8285 29.3570 5.0 -.- 1.9 -.- DERECIFTLIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel

2022.01.10 08:47:19 37.9465 29.2702 24.1 -.- 1.7 -.- BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2022.01.10 08:46:15 36.6403 26.7987 10.7 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2022.01.10 08:18:34 40.7830 31.4682 5.1 -.- 1.6 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2022.01.10 08:14:59 36.4137 27.1465 1.7 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.01.10 08:14:20 38.1757 27.9762 3.9 -.- 1.7 -.- KARAKOVA-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2022.01.10 07:43:35 37.8670 29.3760 5.2 -.- 1.2 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2022.01.10 06:56:10 39.1157 41.5588 21.5 -.- 1.1 -.- DONERTAS-VARTO (MUS) İlksel
2022.01.10 06:27:27 37.2275 34.6447 4.8 -.- 1.2 -.- OLUKKOYAGI-TARSUS (MERSIN) İlksel

2022.01.10 06:24:18 36.4700 25.5657 8.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2022.01.10 06:09:22 40.5238 34.5637 18.8 -.- 1.5 -.- HACIAHMETDERESI-(CORUM) İlksel
2022.01.10 05:27:54 37.2607 27.7860 11.0 -.- 1.5 -.- BECIN-MILAS (MUGLA) İlksel
2022.01.10 04:57:17 39.2113 39.3810 4.7 -.- 1.4 -.- EGRIYAMAC-(TUNCELI) İlksel

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