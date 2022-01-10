Ahmet Necati Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü iş insanı Ahmet Necati Yılmaz kim?

NE OLDU?

Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre; Tülay Korkmazer, 2010 yılında ameliyata girmeden önce oğlu Hakan Yılmaz'a şok bir itirafta bulunarak biyolojik babasının, ANY Tekstil ve Reisoğlu Tekstil'in sahibi Ahmet Necati Yılmaz olduğunu söyledi. Yılmaz'ın 2007'de öldüğünü öğrenen Yüksek Mühendis Hakan Yılmaz, babalık davası açtı. Ancak üvey kardeşi tarafından tehdit edilince Yılmaz, davayı geri çekti.