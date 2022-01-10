İstanbul kar yağışı ne zaman? Meteoroloji İstanbul’a kar ne zaman gelecek? İstanbul’a kar gelir mi?
İstanbul’a kar ne zaman gelecek? Meteoroloji verilerine göre, İstanbul kar yağışı ne zaman sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. İstanbul’a kar gelir mi sorusunun cevabı gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte kar yağışının ne zaman başlayacağı yoğun şekilde araştırılıyor. Peki; İstanbul kar yağışı ne zaman? Meteoroloji, İstanbul ve Ankara'da kar yağışının beklendiğini açıkladı, 14 il için sarı kod uyarısı yaptı.
İstanbul'a kar ne zaman gelecek? İstanbul'a kar ne zaman gelecek? Meteoroloji birçok il için kar yağışı uyarısı yaptı. Birçok ilde kar yağışının başlamasıyla birlikte; İstanbul'da kar yağışının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 kent için sarı kod uyarısı yaptı. İstanbul'da kar ve karla karışık yağmur uyarısı yapıldı. Peki; İstanbul'a kar ne zaman gelecek?
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELECEK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeye göre, yeni hafta ile birlikte soğuk hava dalgası tüm yurtta etkili olacak. Mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, salı gününden itibaren mevsim normallerine düşecek.
İstanbul'da çarşamba ve perşembe günü kar ve karla karışık yağmur beklenirken, Ankara'da ise sıcaklık ise yeni haftayla birlikte düşecek.
Başkent'te çarşamba günü beklenen kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkili olacağı tahmin ediliyor.
14 KENT İÇİN SARI KOD
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Ocak Pazartesi günü için; Adana, Giresun, Hatay, Kahramanmaraş, Rize, Tokat, Bayburt, Artvin, Gümüşhane, Mersin, Ordu, Sivas, Trabzon ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı verdi.
YURTTA HAVA DURUMU
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Balıkesir ve Bilecik hariç) Marmara ve Kıyı Ege ile Ege Bölgesi'nin güney kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yağışlı geçeceği, yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği, tahmin ediliyor. Yağışların Güney Ege kıyıları ve Akdeniz Bölgesi ile Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve kuzey kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in kıyı kesimlerinde ve İç Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve merkez, gece saatlerinde doğu çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı 12
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah erken saatlerde hafif sağanak yağmurlu 13
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sabah erken saatlerde hafif sağanak yağmurlu 16
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 16
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 16
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 0
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8
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