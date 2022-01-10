10 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: HDP binasına saldıran Muhammed Eren Sütçü savcılığın itirazı üzerine tutuklandı

Son dakika: HDP binasına saldıran Muhammed Eren Sütçü savcılığın itirazı üzerine tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.01.2022
ABONE OL
Son dakika: HDP binasına saldıran Muhammed Eren Sütçü savcılığın itirazı üzerine tutuklandı

Son dakika haberine göre HDP Bahçelievler İlçe binasına saldıran Muhammed Eren Sütçü, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli hakkında verilen ev hapsi kararına itiraz edip, saldırganın tutuklanmasını talep etmişti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA