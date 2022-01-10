İstanbul'da yeni hafta trafikle başladı! Milyonlarca vatandaş yolda kaldı
İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş sabahın ilk ışıklarıyla iş ve eğitim için yola çıktı. Bitmek bilmeyen İstanbul trafiği bir kez daha halkı yolda bıraktı. Verilere göre, saat 08.50 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 62 oldu.
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında trafik yavaş seyrediyor. Öğrenciler ve iş yerlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluşturuyor.
Anadolu Yakası'nda sağanağın da etkisiyle D-100 kara yolu ve TEM otoyolu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa geçişlerinde yoğunluk görülüyor.
Özellikle D-100 kara yolu Kartal-Maltepe ile Bostancı-Göztepe kavşakları arasında, TEM otoyolu Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında da trafik yavaş ilerliyor.
Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Haramidere mevkisi Avcılar ve Büyükçekmece yönlerinde yan yolda, Avrupa Otoyolu, hal yolu ve diğer bağlantı yollarında da yoğunluk yaşanıyor.
TEM otoyolunda ise Kağıthane civarında bazı noktalarda trafik yoğunluğu görülüyor.
İBB verilerine göre, saat 08.50 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 62 oldu.
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