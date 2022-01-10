10 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Gençler şühedanın izinde yürüdü

Gençler şühedanın izinde yürüdü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.01.2022
ABONE OL
Gençler şühedanın izinde yürüdü

Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinde "Şühedanın İzinde" temasıyla düzenlenen anma etkinliğine katılmak üzere, Sarıkamış ilçesinin Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde bir araya geldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA