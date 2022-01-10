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AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik’ten SON DAKİKA açıklamaları

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.01.2022 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022
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AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik’ten SON DAKİKA açıklamaları

Son dakika haberleri... AK Parti MYK Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantı ve gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

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