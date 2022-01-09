Uyuşturucu tacirlerine ağır darbe
2021 yılında uyuşturucu satıcılarına sayısız operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında 293 bin 905 kişi gözaltına alınırken 26 bin 128’i adli makamlarca tutuklandı. Operasyonlarda rekor miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri geçen yıl terörün en önemli finansmanlarından biri olan uyuşturucuyla mücadeleye yoğun mesai harcadı. Narkotik ekiplerince düzenlenen 215 bin 228 operasyonda, 293 bin 905 kişi gözaltına alınırken bunlardan 26 bin 128'i adli makamlarca tutuklandı.
Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu madde miktarlarında bir önceki yıl ile kıyaslandığında büyük artış yaşandığı görüldü. Buna göre 2021 yılında 2020 yılına göre; yüzde 98,3 artışla 8 milyon 449 bin 424 adet sentetik ecza, yüzde 97,2 artışla 5 milyon 335 bin 204 adet captagon, yüzde 76,8 artışla 5 ton 290 kilo skunk, yüzde 57 artışla 2 ton 129 kg. sentetik kannabinoid, yüzde 54,4 artışla 20 ton 457 kilo eroin ve yüzde 28,4 artışla 4 ton 776 kilo metamfetamin ele geçirildi.
Ayrıca 2021 yılı boyunca gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele operasyonlarında 70 milyon 225 bin 427 kök kenevir bitkisi, 5 milyon 975 bin 214 adet ecstasy, 57 ton 693 kilo esrar ve 614 kilo kokain yakalandı.
72 BİN 192 METRUK BİNA YIKILDI
İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu ile mücadelede operasyonların yanı sıra uyuşturucu kullanımının engelenmesine yönelik çalışmalarına da ağırlık verdi . Bakanlık uyuşturucu madde kullanımının evlerden sonra en fazla metruk binalarda olması nedeniyle 81 il valiliğine genelge göndererek biran önce bu binaların tespit edilerek yıkım ve islah çalışmalarının yapılmasını istedi.
Ülke genelinde yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 107 bin 884 binadan yüzde 82,09'u 72 bin 192'si yıkıldı, 16 bin 371 metruk binanın metrukluk özelliği giderildi.Tespit edilen metruk binaların yüzde 17,91'ine yönelik yıkım ve ıslah çalışmaları ise devam ediyor.
ÖLÜMLER AZALDI
2021 yılının ilk 11 ayında doğrudan uyuşturucu kaynaklı ölümlerde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 azalış görüldü. Böylece, uyuşturucu madde kullanımı sonucu ölüm sayısı 175'ten 160'a geriledi.
Uyuşturucu kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak ve uyuşturucuya bağlı ölümleri önlenmek amacıyla İçişleri Bakanlığınca hayat geçirilen "En İyi Narkotik Polisi: Anne" ve "UYUMA" uygulamaları kapsamında ise, 11 bin 270 etkinlikle 449 bin 238 anne ve anne adayına ulaşıldı.
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