Uyuşturucu tacirlerine ağır darbe

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu madde miktarlarında bir önceki yıl ile kıyaslandığında büyük artış yaşandığı görüldü. Buna göre 2021 yılında 2020 yılına göre; yüzde 98,3 artışla 8 milyon 449 bin 424 adet sentetik ecza, yüzde 97,2 artışla 5 milyon 335 bin 204 adet captagon, yüzde 76,8 artışla 5 ton 290 kilo skunk, yüzde 57 artışla 2 ton 129 kg. sentetik kannabinoid, yüzde 54,4 artışla 20 ton 457 kilo eroin ve yüzde 28,4 artışla 4 ton 776 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Ayrıca 2021 yılı boyunca gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele operasyonlarında 70 milyon 225 bin 427 kök kenevir bitkisi, 5 milyon 975 bin 214 adet ecstasy, 57 ton 693 kilo esrar ve 614 kilo kokain yakalandı.