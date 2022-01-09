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Son dakika: 122 bin kurum sıfır atık sistemine geçiş yaptı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.01.2022
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Son dakika: 122 bin kurum sıfır atık sistemine geçiş yaptı

Son dakika haberleri... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sıfır atık sistemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Bugüne kadar 122 bin kurum ve kuruluş, sıfır atık sistemine geçiş yaptı. İstanbul'da şu anda 22 bin kamu binasında sıfır atık sistemine geçtik" şeklinde konuştu.

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