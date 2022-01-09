MHP ülke ve parti gündemiyle Kızılcahamam’da kampa girecek

YASAMA FAALİYETLERİ İLE PARTİ ÇALIŞMALARI DA MASADA

Özdemir'in verdiği bilgiye göre toplantılarda, ekonomi, iç ve dış politika başta olmak üzere Türkiye'nin gündemi istişare edilecek.

Kampta, yasama faaliyetlerinin yoğun geçeceği düşüncesinden yola çıkarak Meclis'in bu yılki faaliyetleri ele alınacak.

MHP'nin, hem genel merkez hem teşkilat bazında yapacağı çalışmalar da toplantılarda masaya yatırılacak.