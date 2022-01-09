MHP ülke ve parti gündemiyle Kızılcahamam'da kampa girecek
MHP, 4-6 Şubat'ta ülke ve parti gündemini, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında partinin karar organları ve milletvekilleriyle Kızılcahamam'da yapılacak toplantılarda ele alacak. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Kampta, ülke gündeminde yer alan konular değerlendirilecek, MHP'nin 2022'de yapacağı siyasi çalışmalar konuşulacak" ifadelerini kullandı.
Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında, Kızılcahamam'da 4-6 Şubat'ta düzenlenecek kampa Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ile milletvekilleri katılacak.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, AA muhabirine, kampta ele alınacak başlıklara ilişkin, "Ülke gündeminde yer alan konular değerlendirilecek. Aynı zamanda 2022'de MHP'nin yapacağı siyasi çalışmalar konuşulacak. Genel Başkan'ımızın da burada bir değerlendirmesi olacaktır." dedi.
YASAMA FAALİYETLERİ İLE PARTİ ÇALIŞMALARI DA MASADA
Özdemir'in verdiği bilgiye göre toplantılarda, ekonomi, iç ve dış politika başta olmak üzere Türkiye'nin gündemi istişare edilecek.
Kampta, yasama faaliyetlerinin yoğun geçeceği düşüncesinden yola çıkarak Meclis'in bu yılki faaliyetleri ele alınacak.
MHP'nin, hem genel merkez hem teşkilat bazında yapacağı çalışmalar da toplantılarda masaya yatırılacak.
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