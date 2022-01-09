09 Ocak 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Urfa şehidine son görev! Gözyaşları sel oldu

Urfa şehidine son görev! Gözyaşları sel oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.01.2022
ABONE OL
Urfa şehidine son görev! Gözyaşları sel oldu

Suriye sınır hattında askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilen bomba nedeniyle 3 eve şehit acısı düştü. Şehitlerden Piyade Onbaşı Enes Koç'un naaşı Şanlıurfa'dan İstanbul'a getirildi. Genç Enes, babaevinden helallik alınmasının ardından cenaze töreni için Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'ne kaldırıldı. Urfa Şehidi Piyade Onbaşı Enes Koç cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa Akçakale'nin Suriye Tel Abyad hudut hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi esnasında infilak ettirilmesi sonucu Piyade Teğmen Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç'un şehit düştüğünü duyurdu.

3 şehidin cenazesi, sabah saatlerinde Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak tören için GAP Havalimanı'na getirildi. Törenin ardından şehit Alyakut'un cenazesi Kahramanmaraş'a, şehit Ulupınar'ın cenazesi Mersin'e, şehit Koç'un cenazesi ise İstanbul'a gönderildi.

URFA ŞEHİDİ KOÇ SON KEZ BABAEVİNDE

Şehit Piyade Onbaşı Enes Koç'un cenazesi helallik alınması için Bahçelievler'deki al bayraklarla donatılan babaevine getirildi. Baba Cemalettin Koç, Anne Emine Koç ve kardeşleri Mehmet Koç ile Taha Yasin Koç taziyr dileklerini kabul etti.

Urfa Şehidi, babaevinden helallik alınmasının ardından cenaze töreni için Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'ne kaldırıldı. Törene Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş katıldı. Urfa Şehidi Piyade Onbaşı Enes Koç cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA