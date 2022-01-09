Urfa şehidine son görev! Gözyaşları sel oldu

URFA ŞEHİDİ KOÇ SON KEZ BABAEVİNDE

Şehit Piyade Onbaşı Enes Koç'un cenazesi helallik alınması için Bahçelievler'deki al bayraklarla donatılan babaevine getirildi. Baba Cemalettin Koç, Anne Emine Koç ve kardeşleri Mehmet Koç ile Taha Yasin Koç taziyr dileklerini kabul etti.