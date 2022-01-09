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Başkan Erdoğan'dan Birinci İnönü Zaferi mesajı: Bütün kahramanları saygıyla ve rahmetle anıyorum

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Giriş Tarihi: 09.01.2022 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022
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Başkan Erdoğan’dan Birinci İnönü Zaferi mesajı: Bütün kahramanları saygıyla ve rahmetle anıyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı sosyal medya paylaşımında Birinci İnönü Zaferi’nin yıl dönümünü andı. Başkan Erdoğan paylaşımında "Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını saygıyla, rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

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