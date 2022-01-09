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Son dakika: Koronavirüse yakalanan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu hastaneye kaldırıldı

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Giriş Tarihi: 09.01.2022 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022
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Son dakika: Koronavirüse yakalanan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberi... Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, bir süre önce koronavirüse yakalanan Genel Başkanları Temel Karamollaoğlu'nun kontrol amacıyla gittiği Ankara Şehir Hastanesi'ne, doktorlarının tavsiyesi üzerine tedbir ve tedavi amacıyla yatışının gerçekleştirildiğini açıkladı.

Saadet Partisi'nden koronavirüse yakalanan Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi. Açıklamada "Genel Başkanımız Sn. Temel Karamollaoğlu'nun bugün kontrol amaçlı gittiği Ankara Şehir Hastanesine doktorlarının tavsiyesi üzerine tedbir ve tedavi amacıyla yatışı gerçekleştirilmiştir. Tedavisine bir süre burada devam edecek olan Genel Başkanımızın sağlık durumu iyidir." denildi.

KARAMOLLAOĞLU: KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM

Saadet Partisi, Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kovid- 19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yakalandığı Kovid- 19'a ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Hamdolsun kendimi iyi hissediyorum. Karantina sürecini evimde geçireceğim. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum" demişti.

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