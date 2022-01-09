Son dakika: Koronavirüse yakalanan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu hastaneye kaldırıldı

Saadet Partisi'nden koronavirüse yakalanan Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi. Açıklamada "Genel Başkanımız Sn. Temel Karamollaoğlu'nun bugün kontrol amaçlı gittiği Ankara Şehir Hastanesine doktorlarının tavsiyesi üzerine tedbir ve tedavi amacıyla yatışı gerçekleştirilmiştir. Tedavisine bir süre burada devam edecek olan Genel Başkanımızın sağlık durumu iyidir." denildi.