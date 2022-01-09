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Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti! Skandal görüntülere soruşturma

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.01.2022 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022
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Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti! Skandal görüntülere soruşturma

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı, bir lisede yaşanan ve sosyal medyaya da yansıyan olaylar hakkında müfettiş görevlendirilerek, inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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