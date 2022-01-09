09 Ocak 2022, Pazar
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Sınıflarının ilk gemileri ilk kez yan yana! Milli Savunma Bakanlığı paylaştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.01.2022
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Sınıflarının ilk gemileri ilk kez yan yana! Milli Savunma Bakanlığı paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda Atatürk'ün mirası, Cumhurbaşkanlığı'na ait 'SAVARONA' ile Milgem sınıfı 'HEYBELİADA', 'İSTANBUL' ve 'BABUR' gemilerinin tersanedeki fotoğraflarına yer verildi.

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