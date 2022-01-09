Kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor: 10 Ocak'ta hayata geçiyor
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla kimlik kartlarına yönelik yeni bir karar alındığı duyurulmuştu. e-İmza'nın kimlik kartlarına aktarılmasına 10 Ocak'ta 50 ilin nüfus müdürlüklerinde başlanacak.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü tarafından 21 Eylül 2020 tarihinde hayata geçirilen Hayat Kimliğinle Kolay projesinin ikinci adımını oluşturan T.C Kimlik kartına e-İmza yüklenmesi işlemine nüfusmatikler aracılığıyla Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Zonguldak olmak üzere toplam 50 ilde nüfus müdürlerinde yarın başlanacak.
Nüfusmatiklerde 50 ilde e-İmza yükleme işlemlerinin başlamasından sonra kısa sürede ülke genelinde Nüfus Müdürlüklerinde, tapu müdürlüklerinde ve bankalarda e-İmza yüklenme işlemleri yapılabilecek. Uygulama ile vatandaşlar yeni nesil kimlik kartını sürücü belgesi olarak kullanabilmelerinin yanı sıra e-İmza olarak da kullanabilmesi imkânına kavuşacak.
ZAMAN VE MALİYETTEN TASARRUF SAĞLANACAK
Günümüzde elektronik ortamın çok yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanması ile birlikte bankacılık ve finans, noterlik, tapu ve kadastro, sağlık, gümrük, hukuk, sigortacılık gibi pek çok alanda e-İmza önemli bir yer tutuyor.!
e-İmza uygulaması ile kamu ve özel sektördeki iş ve işlemlerin yürütülmesinde kırtasiyeciliğin azaltılması ve işlemlerin daha hızlı, hatasız, eksiksiz ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirilmesi sayesinde işlem başına zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacak. Ayrıca e-İmza ile işlemler hızlı bir şekilde online olarak yapılabilecek.
Türkiye'de başta bankacılık ve e-Devlet uygulamaları olmak üzere birçok alanda elektronik imza uygulamasına geçildi.
e-İmza, ıslak imza gibi tek şekle sahip olmak yerine belirli karakterlerden, harflerden ya da sembollerden oluşan ve imzalayan tarafın kimliği ile örtüşen bir veri olması nedeniyle ıslak imzaya nazaran kimliklendirme işlemlerinde son derece güvenilir bir araç olma özelliğine sahip.
KİMLİK KARTINA e-İmza YÜKLEME İŞLEMLERİNİN BAŞLAMASI İLE BİRLİKTE
e-İmza için çipli kimlik kartlarının kullanılması ile gerekli olan çip, usb ve dongle gibi malzeme maliyetleri düşecek. Vatandaşlar ellerinde hazır bulunan TCKK'larına e-İmza yüklemesi yaptıracağından kargo maliyetleri de ortadan kalkacak.
e-İmza kullanan kişi sayısında artış olacak, dolayısıyla elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kullanılması ve hizmet sayısının artırılması sağlanacak.
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