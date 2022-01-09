Kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor: 10 Ocak’ta hayata geçiyor

ZAMAN VE MALİYETTEN TASARRUF SAĞLANACAK

Günümüzde elektronik ortamın çok yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanması ile birlikte bankacılık ve finans, noterlik, tapu ve kadastro, sağlık, gümrük, hukuk, sigortacılık gibi pek çok alanda e-İmza önemli bir yer tutuyor.!



e-İmza uygulaması ile kamu ve özel sektördeki iş ve işlemlerin yürütülmesinde kırtasiyeciliğin azaltılması ve işlemlerin daha hızlı, hatasız, eksiksiz ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirilmesi sayesinde işlem başına zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacak. Ayrıca e-İmza ile işlemler hızlı bir şekilde online olarak yapılabilecek.

Türkiye'de başta bankacılık ve e-Devlet uygulamaları olmak üzere birçok alanda elektronik imza uygulamasına geçildi.



e-İmza, ıslak imza gibi tek şekle sahip olmak yerine belirli karakterlerden, harflerden ya da sembollerden oluşan ve imzalayan tarafın kimliği ile örtüşen bir veri olması nedeniyle ıslak imzaya nazaran kimliklendirme işlemlerinde son derece güvenilir bir araç olma özelliğine sahip.