Kimlik kartlarına yönelik flaş karar! 50 ilde başlıyor! İçişleri Bakanlığı tarih verdi... Yeni kimlik kartı başvurusu nasıl yapılır?

"… adına T.C. Kimlik Kartı Randevusu için İl ve İlçe Seçimi aşamasındasınız." Bu alanda randevu alacağınız il ve ilçeyi seçin.

" …. adına Adana, Ceyhan İlçe Nüfus Müdürlüğü için Kişi Seçimi aşamasındasınız. Bu platform üzerinden yalnızca anne, baba, eş ve çocuklarınıza randevu alabilirsiniz." Bu alanda kimlik yenilemeyi kimin üzerine yapacaksanız seçmelisiniz. Daha sonra "İleri" seçeneğine tıkladıktan sonra randevu işleminiz için tarih ve saat bilgileri size gösterilecektir.

Aldığınız randevu tarihinde ve saatinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü şubesinde olmanız gerekmektedir. Aksi takdirde yeni bir randevu oluşturmanız gerekir.