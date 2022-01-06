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Kimlik kartlarına yönelik flaş karar! 50 ilde başlıyor! İçişleri Bakanlığı tarih verdi... Yeni kimlik kartı başvurusu nasıl yapılır?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.01.2022 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022
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Kimlik kartlarına yönelik flaş karar! 50 ilde başlıyor! İçişleri Bakanlığı tarih verdi... Yeni kimlik kartı başvurusu nasıl yapılır?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında kimlik kartlarına yönelik yeni bir kararın alındığı duyuruldu. Bakan Süleyman Soylu yaptığı açıklamada kimlik kartına e-İmza yüklenmesine başlanacağını duyurdu. Peki kimlik kartına e-İmza yüklemeleri ne zaman başlıyor? Yeni kimlik kartı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

Bakan Soylu, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Türkiye Yol-İş Sendikasınca bir otelde düzenlenen "İl Özel İdarelerinde Toplu İş Sözleşmesi Uygulama ve Değerlendirme Semineri"ndeki konuşmasında, yapılan toplu iş sözleşmelerinin çalışanlara, işverenlere ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Her konuda her zaman düzeltilmesi gereken veya yenilenme gerektiren konuların olmasının doğal olduğunu ifade eden Soylu, "Kuruluş tarihi itibarıyla ikinci asrını yaşayan İl Özel İdareleri de bizim devlet sistemi geleneğimizde köklü bir yere sahiptir ve gelecekte de bu sistemin önemli aktörlerinden birisi olmaya devam edecektir. İl Özel İdarelerinin tabii ki bir bütçesi var. Bu bütçenin elbette ki seçilmişler nezaretinde de yönetilmesi gerekiyor. 51 İl Özel İdare'nin toplam borcu 1 milyardır. Bunların yüzde 70'inin borcu yoktur. Bu borç yönetilebilir bir borçtur." diye konuştu.

Soylu, İl Özel İdarelerinde de özellikle bütçe disiplini ve borçlanma konusunda hassasiyeti arttırmanın, yatırımlarda fayda maliyet analizinde dikkatli olmanın, hizmet etmeyen, isabetli olmayan yatırımlar için borçlanma yöntemine başvurulmamasının gerektiğine dikkati çekti.

21. yüzyılın yeni fonksiyonlar yüklediği veya bazı fonksiyonlarını yeniden öne çıkardığı bir diğer kurumun da sendikalar olduğunu söyleyen Soylu, kendisinin her zaman işçinin yanında olduğunu belirtti.

Soylu, sendikaların işin içinde olduğu, iletişimi arttırdığı, tecrübesini sahaya yansıttığı oranda iş kalitesinin, kapasitesinin, ekonomik verimliğinin artacağını kaydetti.

KİMLİK KARTLARINDA YENİ DÖNEM

Öte yandan, kimlik kartına e-İmza'nın yüklenmesine 50 ilde 10 Ocak itibarıyla başlayacaklarını belirten Soylu, e-İmza ile vatandaşlara yepyeni bir kolaylık sunacaklarını dile getirdi.

YENİ KİMLİK KARTI BAŞVURUSU

Eski kimliklerine veda edip yeni barkodlu ve çipli kart almak isteyenler gerekli işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü şubelerinde rahatça yapabilmektedirler. Bu doğrultuda atmanız gereken adımlar oldukça kolaydır. Kimlik değiştirmek zorunlu tutulduğu için 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeni kimliğinizi almalısınız. Aksi takdirde eski kimlikleriniz geçerli olmayacaktır.

İNTERNETTEN RANDEVU

NVİ https://randevu.nvi.gov.tr/ adresine gidin.

T.C. KİMLİK KARTI randevu seçeneğini seçin.

Karşınıza çıkan onay uyarısı için "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayın.

Adınız, Soyadınız, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Telefon ve Güvenlik kodu bilgilerini girin. "Devam Et" seçeneğine tıklayın.

"… adına T.C. Kimlik Kartı Randevusu için İl ve İlçe Seçimi aşamasındasınız." Bu alanda randevu alacağınız il ve ilçeyi seçin.

" …. adına Adana, Ceyhan İlçe Nüfus Müdürlüğü için Kişi Seçimi aşamasındasınız. Bu platform üzerinden yalnızca anne, baba, eş ve çocuklarınıza randevu alabilirsiniz." Bu alanda kimlik yenilemeyi kimin üzerine yapacaksanız seçmelisiniz. Daha sonra "İleri" seçeneğine tıkladıktan sonra randevu işleminiz için tarih ve saat bilgileri size gösterilecektir.

Aldığınız randevu tarihinde ve saatinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü şubesinde olmanız gerekmektedir. Aksi takdirde yeni bir randevu oluşturmanız gerekir.

TELEFONDAN RANDEVU

Alo 199 Çağrı merkezini arayın. Müşteri temsilcisine yeni kimlik başvurusu seçeneğini tuşlayın. Çağrı merkezi yetkilisinin istediği bilgileri verin. Sizin için uygun tarih ve saate randevu oluşturulmasını sağlayacaktır. Randevu bilgileriniz size SMS olarak da bildirilecektir.

KİMLİK RANDEVUSU İPTAL ETME

Yeni kimlik için randevu oluşturdunuz diyelim ve başka bir işiniz çıktığı için randevunuzu iptal ettirmek istiyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken adımlar aslında çok basittir. Dilerseniz Alo 199'u arayarak hemen iptal ettirebilirsiniz. Dilerseniz internet üzerinden kolayca bu işlemi yapabilirsiniz. İnternet üzerinden bu işlemi yapmak için https://randevu.nvi.gov.tr/appointment/index sitesine giriş yapın. Daha önce oluşturduğunuz randevu numarasını formdaki gerekli alana girerek işleminizi yapabilirsiniz.

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