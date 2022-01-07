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Ocak sağanakları başlıyor! Meteoroloji'den 4 bölgeye kritik uyarı! İşte 5 günlük hava durumu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.01.2022 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022
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Ocak sağanakları başlıyor! Meteoroloji’den 4 bölgeye kritik uyarı! İşte 5 günlük hava durumu

2022'ye mevsim normallerinin üstünde sıcaklıkla girildi. Milyonlarca vatandaş kuraklığa karşı sağanak yağmur ve kar beklerken Meteoroloji'den sevindiren haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 bölge için yağmur uyarısında bulundu. Peki hangi bölgeler listede. Açıklanan 5 günlük hava durumunda yağış beklenen iller açıklandı.

Karadeniz başta olmak üzere toplam 4 bölge için sağanak yağmur uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava durumu tahmininde İstanbul dikkat çekti. Marmara, Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz bölgeleri sağanak yağışın etkisi altında olacak.

HANGİ İLLERE YAĞMUR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz (Burdur hariç), Batı Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), Manisa ve Konya çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Edirne ve Kırklareli il geneli, Tekirdağ'ın iç kesimleri, Çanakkale'nin Gelibolu, Eceabat ve Gökçeada ilçeleri ile gece saatlerinde Antalya'nın doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve doğu, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların; Edirne ve Kırklareli il geneli, Tekirdağ'ın iç kesimleri, Çanakkale'nin Gelibolu, Eceabat ve Gökçeada ilçeleri ile gece saatlerinde Antalya'nın doğusunda kuvvetli olması (30-60 kg/m2) beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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