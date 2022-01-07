Ocak sağanakları başlıyor! Meteoroloji’den 4 bölgeye kritik uyarı! İşte 5 günlük hava durumu

HANGİ İLLERE YAĞMUR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz (Burdur hariç), Batı Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), Manisa ve Konya çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.