Ali Osman Önder kimdir, kaç yaşında? Twitter'da neden gündemde? Ali Osman Önder aşı olayı nedir? Son gelişmeler...
Ali Osman Önder kimdir? İki ay önce Rize'de aşı karşıtı bir grup eylem yapmıştı. Eylemde polisin kimlik ibraz etmesini istediği Ali Osman Önder, polisi 'Açığa alınacağını biliyor musun?' diyerek tehdit etmişti. Çevredeki vatandaşlar bu sözleri üzerine şahsa tepki göstermişti. Ali Osman Önder'in Twitter'da TT olmasının ardından konu hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Ali Osman Önder kimdir, kaç yaşında? Twitter'da neden gündemde? Ali Osman Önder aşı olayı nedir? İşte son gelişmeler...
Ali Osman Önder aşı olayı nedir? 2019 yılında Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını kısa sürede dünyaya yayıldı. Tüm dünyada koronavirüsle mücadele kapsamında aşının büyük önemi bulunuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve uzmanlar tarafından salgının önüne geçebilmek için her fırsatta aşının öneminden bahsediliyor. Ancak geçtiğimiz aylarda aşı karşıtı eylem yapan Ali Osman Önder, aşının koronavirüs salgınına karşı korumadığını iddia etmiş ve polisi tehdit etmişti.
TWITTER'DA TT OLDU
Aşı karşıtı açıklamalarıyla bilinen Ali Osman Önder, bugün Twitter'da trend topic oldu. Bu gelişmelerin ardından Ali Osman Önder'in aşı olayı araştırılmaya başlandı.
ALİ OSMAN ÖNDER NEDEN TT OLDU?
Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Ali Osman Önder'in gözaltına alındığı iddia edildi. Ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
POLİSİ TEHDİT ETMİŞTİ
2021 Ekim ayında Rize'de aşı karşıtı bir grup eylem yaptı. Eylemde polisin kimlik ibraz etmesini istediği Ali Osman Önder, polisi 'Açığa alınacağını biliyor musun?' diyerek tehdit edince çevredeki vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.
Rize'de aşı karşıtı bir grup Memişağa Parkı'nda eylem düzenledi. Grup adına açıklama yapan Ali Osman Önder, aşının korona virüs salgınına karşı korumadığını iddia etti.
Önder'e parktaki diğer vatandaşlar tepki gösterince kısa süreli gerginlik yaşandı.
Polisin kimlik ibraz etmesini istemesi üzerine polisle de tartışan Önder, etrafındakilere 'Bunu çekin sosyal medyada paylaşacağız' dedi.
Sonrasında polise dönen Önder, 'Benim kimliğime burada da bakabilirsiniz' dedi. Polisin 'Tamam beyefendi kimliğini alayım' sözleri üzerine Önder bu kez de, 'Ben size kimlik ibraz etmek zorunda değilim' cevabını verdi. Kimliğini vermek istemeyen Önder, 'Siz sicil numaranızı verin, ben sizi şikayet edeceğim. Ben sizi Süleyman Soylu'ya şikayet edeceğim. Açığa alınacaksın' dedi.
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