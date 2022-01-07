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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs aşısı ve tedbir uyarısı

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Giriş Tarihi: 07.01.2022 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan koronavirüs aşısı ve tedbir uyarısı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı ve Omicron'a karşı tedbir uyarısında bulundu. Bakan Koca açıklamasında, "Ağır vakaların önlenmesi için aşılarımızı yaptırmalı, hatırlatma dozunu olmalıyız. Fakat aşı anında cevap vermez, etki etmesi için süreye ihtiyaç var. Bu durum, vakaların hızlı yayıldığı bu dönemde aşıyla birlikte tedbirlerin de önemini çok artırıyor." ifadelerine yer verdi.

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