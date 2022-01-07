Eren Erdem'den "U" dönüşü! İstifaya davet ettiği Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı görmek istiyor: Mevzu bitti

Erdem, "CHP'de mevzu bitti zaten. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin doğal adayıdır. Genel başkanımız bir fikir değiştirmezse, kaldı ki bi değiştirmemesinden yanayız, Kılıçdaroğlu CHP'nin adayıdır. Adayı kim belirler, grup belirler, parti meclisi demiyor, konu kapanmış zaten."dedi.

Eren Erdem daha önce de Kılıçdroğlu'nun adayları olduğunu açıklamış, İmamoğlu'nu destekleyen hesapların tepkisi ile karşılaşmıştı. Erdem, kendisini hedef alan hesaplara sert yanıt vermişti.