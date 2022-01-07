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Son dakika: 2. Yeditepe Bienali | Başkan Erdoğan: İmkanlarımızı devreye almalıyız

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Giriş Tarihi: 07.01.2022 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022
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Son dakika: 2. Yeditepe Bienali | Başkan Erdoğan: İmkanlarımızı devreye almalıyız

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2. Yeditepe Bienali açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "Her türlü sapkınlığı sanat adı altında normalleştirme çabası var. Bu bize yönelik bir saldırı var. Sapkınlığı, marjinalliği sanat adı altında normalleştirme gayesi taşıyan sinsi saldırıya karşı imkanlarımızı devreye almalıyız" ifadelerini kullandı.

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