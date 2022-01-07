Gözler MSB’de! Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 bedelli askerlik kura ve sınıflandırma sonuçları son durum!

Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, son durum nedir? Ocak ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde bedelli askerlik yerleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bedelli er olarak silahaltına alınmaı bekleyen yükümlüler, MSB ASAL'dan gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 bedelli askerlik kura ve sınıflandırma sonuçları son durum nedir? İşte cevaplar...

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ 2022 AÇIKLANDI MI?

2022 bedelli askerlik yerleri henüz belli olmadı. MSB ASAL geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, kura çekimi ve sınıflandırma işlemlerinin 2022 Ocak'ta gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Bedelli askerlik yerlerinin ay sonuna doğru açıklanması bekleniyor. Kesin tarih belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.

İşte bedelli askerlik başvuru ve sevk sürecine ilişkin merak edilen tüm detaylar: