Restoranlar kafeler kapanacak mı? Kafeler kapanır mı? Restoran kafe yasağı geldi mi?
Restoranlar kafeler kapanacak mı? Kafeler kapanır mı? Koronavirüs pandemisinde vaka sayılarının 70 bine yaklaşmasıyla birlikte yeni önlemler de konuşulmaya başlandı. Bu önlemlerden birisi de restoran ve kafelerde yapılacak çalışma düzenlemesi oldu. Henüz kesinleşmese de, restoran ve kafelere bir düzenlemesi getirilmesi gündeme geldi. Peki, kafeler kapanır mı? Restoran kafe yasağı geldi mi?
Restoranlar kafeler kapanacak mı? Kafeler kapanır mı? Restoran ve kafelerin kapatılıp kapatılmayacağı gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Omicron varyantı nedeniyle yeni önlemlerin alınması gündeme gelmeye başladı. Bu önlemler arasında, kafe ve restoranların çalışması da yer alıyor. Peki; restoranlar kafeler kapanacak mı?
RESTORANLAR KAFELER KAPANACAK MI?
Hürriyet'in haberine göre, ölümlerin 7 günlük ortalamalı değeri ise bir hafta içinde yüzde 11 geriledi. Uzmanlar, "Salgının üreme hızını hesaba katarsak, günlük vaka tahminen 90-100 bine kadar çıkabilir. Bu civarda pik yaparız. Ankara'da, İstanbul'da vaka sayısı hızla artıyor. Virüs, aileden birisinde ortaya çıkışının 1-3'üncü gününde diğerlerinde de ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.
Pandeminin dünyadaki seyrine bakıldığında, ABD'de 1 milyonun üstünde yeni COVID-19 vakası ile rekor kırıldığı, hastaneye müracaatların arttığı ancak yoğun bakım ve oksijen desteği ihtiyacının önceki dalgalara oranla daha az olduğu saptandı. Hastane kabullerinin yüzde 50-65'inin başka bir sorun için gelip pozitif çıkanlardan oluştuğu belirtildi. İngiltere'de yoğun bakımlarda yatanların yüzde 90'ının aşısızlardan oluştuğu bilgisi paylaşıldı.
YENİ TEDBİRLER HAYATA GEÇEBİLİR
Yapılan değerlendirmelerde noktasal bazı önlemlerin alınması gündeme geldi. Buna ilişkin kararların sömestr tatiliyle birlikte hayata geçirilebileceği dile getiriliyor. İşte o önerilerden bazıları;
Kafe ve restoranlara yüzde 50 sınırlaması: Tiyatro, Sinema, konser, lokanta gibi mekânlarda yüzde 50 kapasite sınırlaması getirilmesi değerlendiriliyor.
Mekanlara girişte 3. doz şartı: Türkiye'de, bir hafta sonunda 200 bin seyircinin stadyumlara gittiği, bunun da vaka patlamasına etkisi olduğu belirtilirken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun maçlara girişte 3. doz şartı getirmesinin, kapalı mekanlarda da uygulanabileceği konuşuluyor.
Okullarda ara tatil uzatılsın: Okullarda yüz yüze eğitimin devam etmesi kararına rağmen, 21 Ocak-7 Şubat tarihleri arasındaki sömestr tatili ile yaşanacak kesintinin önemli sonuçları olacağı, karantina altına alınan sınıf sayılarında artış yaşandığı, uzun tatilin bunun kesintiye uğramasını sağlayacağı değerlendiriliyor.
Üniversitelerde finallerden sonra ara: Üniversitelerde final sınavlarının ardından ara verilmesi de öneriliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ali Osman Önder kimdir, kaç yaşında? Twitter'da neden gündemde? Ali Osman Önder aşı olayı nedir? Son gelişmeler...
- Restoranlar kafeler kapanacak mı? Kafeler kapanır mı? Restoran kafe yasağı geldi mi?
- Memur ve memur emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 zam farkları ne zaman yatacak?
- Aziz Yıldırım hastaneye mi kaldırıldı? Koronavirüse yakalanan Aziz Yıldırım'ın son sağlık durumu nasıl?
- Son dakika: AÖF sınavı iptal mi, ertelendi mi? 2022 AÖF final sınavı ne zaman, online mı yapılacak?
- Mekanlar tekrar kapanacak mı? Restoran, kafe, sinema ve tiyatroda %50 kapasite yeniden uygulanacak mı?
- TikTok savcısı kimdir? Savcı Nusreddin Saltabaş kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Öğrenciler dikkat! 15 tatil (sömestr) uzayacak mı? 2022 sömestr ne zaman, erkene mi alınacak?
- Cuma hutbesi konusu nedir? 7 Ocak 2022 Diyanet Cuma hutbesi Türkçe ve Arapça tam metni yayımlandı
- MasterChef Dilara kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Dilara Başaran kaç yaşında, aslen nereli? Instagram hesabı...
- MasterChef'te çeyrek finale kim kaldı? 6 Ocak MasterChef Türkiye'de kim kazandı, kim elendi?
- EKPSS tercih kılavuzu: EKPSS tercihleri nereden, nasıl yapılır? EKPSS tercihleri ne zaman bitiyor? Nitelik kodları lisans, ön lisans...