Restoranlar kafeler kapanacak mı? Kafeler kapanır mı? Restoran kafe yasağı geldi mi?

RESTORANLAR KAFELER KAPANACAK MI?

Hürriyet'in haberine göre, ölümlerin 7 günlük ortalamalı değeri ise bir hafta içinde yüzde 11 geriledi. Uzmanlar, "Salgının üreme hızını hesaba katarsak, günlük vaka tahminen 90-100 bine kadar çıkabilir. Bu civarda pik yaparız. Ankara'da, İstanbul'da vaka sayısı hızla artıyor. Virüs, aileden birisinde ortaya çıkışının 1-3'üncü gününde diğerlerinde de ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Pandeminin dünyadaki seyrine bakıldığında, ABD'de 1 milyonun üstünde yeni COVID-19 vakası ile rekor kırıldığı, hastaneye müracaatların arttığı ancak yoğun bakım ve oksijen desteği ihtiyacının önceki dalgalara oranla daha az olduğu saptandı. Hastane kabullerinin yüzde 50-65'inin başka bir sorun için gelip pozitif çıkanlardan oluştuğu belirtildi. İngiltere'de yoğun bakımlarda yatanların yüzde 90'ının aşısızlardan oluştuğu bilgisi paylaşıldı.