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Restoranlar kafeler kapanacak mı? Kafeler kapanır mı? Restoran kafe yasağı geldi mi?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.01.2022
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Restoranlar kafeler kapanacak mı? Kafeler kapanır mı? Restoran kafe yasağı geldi mi?

Restoranlar kafeler kapanacak mı? Kafeler kapanır mı? Koronavirüs pandemisinde vaka sayılarının 70 bine yaklaşmasıyla birlikte yeni önlemler de konuşulmaya başlandı. Bu önlemlerden birisi de restoran ve kafelerde yapılacak çalışma düzenlemesi oldu. Henüz kesinleşmese de, restoran ve kafelere bir düzenlemesi getirilmesi gündeme geldi. Peki, kafeler kapanır mı? Restoran kafe yasağı geldi mi?

Restoranlar kafeler kapanacak mı? Kafeler kapanır mı? Restoran ve kafelerin kapatılıp kapatılmayacağı gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Omicron varyantı nedeniyle yeni önlemlerin alınması gündeme gelmeye başladı. Bu önlemler arasında, kafe ve restoranların çalışması da yer alıyor. Peki; restoranlar kafeler kapanacak mı?

RESTORANLAR KAFELER KAPANACAK MI?

Hürriyet'in haberine göre, ölümlerin 7 günlük ortalamalı değeri ise bir hafta içinde yüzde 11 geriledi. Uzmanlar, "Salgının üreme hızını hesaba katarsak, günlük vaka tahminen 90-100 bine kadar çıkabilir. Bu civarda pik yaparız. Ankara'da, İstanbul'da vaka sayısı hızla artıyor. Virüs, aileden birisinde ortaya çıkışının 1-3'üncü gününde diğerlerinde de ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Pandeminin dünyadaki seyrine bakıldığında, ABD'de 1 milyonun üstünde yeni COVID-19 vakası ile rekor kırıldığı, hastaneye müracaatların arttığı ancak yoğun bakım ve oksijen desteği ihtiyacının önceki dalgalara oranla daha az olduğu saptandı. Hastane kabullerinin yüzde 50-65'inin başka bir sorun için gelip pozitif çıkanlardan oluştuğu belirtildi. İngiltere'de yoğun bakımlarda yatanların yüzde 90'ının aşısızlardan oluştuğu bilgisi paylaşıldı.

YENİ TEDBİRLER HAYATA GEÇEBİLİR

Yapılan değerlendirmelerde noktasal bazı önlemlerin alınması gündeme geldi. Buna ilişkin kararların sömestr tatiliyle birlikte hayata geçirilebileceği dile getiriliyor. İşte o önerilerden bazıları;

Kafe ve restoranlara yüzde 50 sınırlaması: Tiyatro, Sinema, konser, lokanta gibi mekânlarda yüzde 50 kapasite sınırlaması getirilmesi değerlendiriliyor.

Mekanlara girişte 3. doz şartı: Türkiye'de, bir hafta sonunda 200 bin seyircinin stadyumlara gittiği, bunun da vaka patlamasına etkisi olduğu belirtilirken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun maçlara girişte 3. doz şartı getirmesinin, kapalı mekanlarda da uygulanabileceği konuşuluyor.

Okullarda ara tatil uzatılsın: Okullarda yüz yüze eğitimin devam etmesi kararına rağmen, 21 Ocak-7 Şubat tarihleri arasındaki sömestr tatili ile yaşanacak kesintinin önemli sonuçları olacağı, karantina altına alınan sınıf sayılarında artış yaşandığı, uzun tatilin bunun kesintiye uğramasını sağlayacağı değerlendiriliyor.

Üniversitelerde finallerden sonra ara: Üniversitelerde final sınavlarının ardından ara verilmesi de öneriliyor.

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