Mekanlar kapanacak mı? Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Dünya genelinde Omicron varyantı kaynaklı vaka artışları nedeniyle gözler kısıtlamalara çevrildi. Omicrton varyantı nedeniyle yeni önlemler gündeme gelmeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı. Uzmanlar da Omicron'a karşı 'kapalı ortamlarda' tedbirlerin daha da artırılması uyarısında bulundu. Peki, mekanlar tekrar kapanacak mı? Restoran, kafe, sinema ve tiyatroda %50 kapasite yeniden uygulanacak mı? İşte haberin detayları...

MEKANLAR YENİDEN KAPANACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, kapanma yerine ek önlemler alınması gündemde. Bu kapsamda kulislerde restoran, kafe, sinema salonları ve tiyatroda yüzde 50 kapasite kuralının yeniden uygulanabileceği konuşuluyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.