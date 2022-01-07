Mekanlar tekrar kapanacak mı? Restoran, kafe, sinema ve tiyatroda %50 kapasite yeniden uygulanacak mı?
Mekanlar yeniden kapanacak mı? Omicron varyantı kaynaklı vaka sayılarında artış devam ediyor. Vaka yoğunluğu nedeniyle tedbirlere daha sıkı uyulması ve kapalı mekanlarda fazla kalınmaması gerektiği uyarıları peş peşe geliyor. Vaka artışı nedeniyle gözler kısıtlamalara çevrildi. Peki, mekanlar tekrar kapanacak mı? Restoran, kafe, sinema ve tiyatroda %50 kapasite yeniden uygulanacak mı? İşte konu hakkında son gelişmeler...
Mekanlar kapanacak mı? Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Dünya genelinde Omicron varyantı kaynaklı vaka artışları nedeniyle gözler kısıtlamalara çevrildi. Omicrton varyantı nedeniyle yeni önlemler gündeme gelmeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı. Uzmanlar da Omicron'a karşı 'kapalı ortamlarda' tedbirlerin daha da artırılması uyarısında bulundu. Peki, mekanlar tekrar kapanacak mı? Restoran, kafe, sinema ve tiyatroda %50 kapasite yeniden uygulanacak mı? İşte haberin detayları...
MEKANLAR YENİDEN KAPANACAK MI?
Hemen şunu belirtelim ki, kapanma yerine ek önlemler alınması gündemde. Bu kapsamda kulislerde restoran, kafe, sinema salonları ve tiyatroda yüzde 50 kapasite kuralının yeniden uygulanabileceği konuşuluyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.
SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN "OMİCRON" UYARISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Vakalar artıyor. Yapılması mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım. Daha sakin ve tedbirli davranalım. Bizim hareketliliğimiz azaldıkça virüsün daha hızlı yayılan varyantının da hızı kesilecek. Omicron varyantının hızını keselim."
OMİCRON'A KARŞI 'KAPALI ORTAMLARDA' TEDBİRLERİN DAHA DA ARTIRILMASI UYARISI
Sağlık Bakanlığı, 81 il için 18-24 Aralık'ta her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Buna göre, her 100 bin kişide en fazla vakanın görüldüğü kentler arasında Edirne'de yer aldı.
Edirne Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Taylan Önal, AA muhabirine, Omicron varyantının diğerlerine göre göre kolay ve daha hızlı yayıldığını söyledi.
Omicron varyantına karşı salgın tedbirlerinin eksiksiz uygulanması gerektiğini belirten Önal, "Kapalı alanlarla toplanma süremizi mümkün olduğu kadar kısa tutmamız gerekiyor. Restoran ve kafe gibi yerlerde oturma sürelerimizi uzatmamalıyız. Kalabalık ev toplantılarından kaçınmalıyız." diye konuştu.
Özellikle hijyen kurallarına mümkün olduğundan daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Önal, şunları kaydetti:
"Ellerimizi sabunla sık sık en az 20 saniye yıkamamız gerekiyor. Kapalı alanlarda bulunmamız gerekiyorsa mutlaka iyi bir maskemizin olması gerekiyor. Kumaş maskeler uzmanlar tarafından genel olarak önerilmiyor. Kalabalık ortamda bulunurken 2 kat cerrahi maske ya da etkili maskeler kullanılmalıdır. Kapalı alanlarda gerekmediği müddetçe maskemizi çıkarmamamız gerekiyor."
VATANDAŞLAR KURALLARA UYMAYANLARA TEPKİLİ
Edirneliler de vaka sayılarının arttığı kentte kurallara uymayanlara tepki gösterdi.
Kent sakini Basri İşbilen, ortaya çıkan yeni varyantlarla vaka sayılarının arttığını söyledi.
Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini aktaran İşbilen, "Herkese maskelerini takmalarını öneriyorum. Herkes aşılarını olmalı ve kurallara uymalı. Aşı olmayanlar toplum sağlığını da riske atıyor. Herkes maskesini takıp kurallara uyarsa bu beladan kurtuluruz." dedi.
Vakaların çok arttığını ve kapanmaya gidilmesi endişesi yaşadıklarını anlatan esnaf İdris Yeşilırmak, "Maske ve mesafeye dikkat edelim. Artıştan endişeliyiz. Maske takmayanlara ceza kesilsin. 'Bana bir şey olmaz' diyerek hareket ediliyor. Aşılarını olmayan ve kurallara uymayanlar var." değerlendirmesinde bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mekanlar tekrar kapanacak mı? Restoran, kafe, sinema ve tiyatroda %50 kapasite yeniden uygulanacak mı?
- TikTok savcısı kimdir? Savcı Nusreddin Saltabaş kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Öğrenciler dikkat! 15 tatil (sömestr) uzayacak mı? 2022 sömestr ne zaman, erkene mi alınacak?
- Cuma hutbesi konusu nedir? 7 Ocak 2022 Diyanet Cuma hutbesi Türkçe ve Arapça tam metni yayımlandı
- MasterChef Dilara kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Dilara Başaran kaç yaşında, aslen nereli? Instagram hesabı...
- MasterChef'te çeyrek finale kim kaldı? 6 Ocak MasterChef Türkiye'de kim kazandı, kim elendi?
- EKPSS tercih kılavuzu: EKPSS tercihleri nereden, nasıl yapılır? EKPSS tercihleri ne zaman bitiyor? Nitelik kodları lisans, ön lisans...
- ÖGG sonuçları sorgulama ekranı: Özel Güvenlik 95.Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- TOKİ başvuruları başlıyor! Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! En düşük satış fiyatı 132 bin 920 TL...
- FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı açıklandı mı, belli mi?
- ATA AÖF 2021-2022 güz yarıyılı final sonuçları açıklandı! ATA AÖF sonuçları başarı puanları ne zaman açıklanacak?
- Her ay hesaplara yatacak! Milyonlarca emekliye Ocak ayından itibaren ödenecek! 1.100 TL'ye yakın ek ödeme...