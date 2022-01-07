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Başkan Erdoğan'dan Osmaniye'nin kurtuluş yıl dönümü paylaşımı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.01.2022
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Başkan Erdoğan’dan Osmaniye’nin kurtuluş yıl dönümü paylaşımı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

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