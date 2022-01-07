Bakan Fahrettin Koca'dan kafasına mermerle vurulan Doktor Sadık Oluk hakkında açıklama! "İnsanlık dışı"

"HASTANIN AĞABEYİ, 'KARDEŞİME HAKARET ETMİŞSİN' DİYEREK SALDIRDI"



Dün sabah saatlerinde polikliniğe girdiği esnada bir kadının yanına gelip randevu istediğini aktaran Oluk, randevusuz hastaya bakılmadığını söyledi. İlçe şartlarında günde yaklaşık 80 hastayı muayene ettiğini ifade eden Oluk, "O gün sağlık kuruluna da bakacağım için hastayı diğer iki doktora yönlendirdim. O doktorların boş olduğunu söyledim. Bunun üzerine hasta bana hakaretler savurmaya başladı. Ben de o kişi hakkında beyaz kod verdim. Polisler gelip o kadını karakola götürdü. Aradan bir süre geçtikten sonra bu kişinin abisi olduğunu daha sonradan öğrendiğim biri geldi. Bana 'Benim kız kardeşime hakaret etmişsin' dedi. Ben de hiçbir şekilde hakaret etmediğimi, sadece o gün için randevu veremeyeceğimi söyledim. O esnada bana saldırmaya başladı" ifadelerini kullandı.