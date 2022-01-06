06 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 3 PKK'lı daha teslim oldu

Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 3 PKK'lı daha teslim oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.01.2022 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022
ABONE OL
Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 3 PKK’lı daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklamsında, PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubunun daha bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA