Bugün ne oldu? İşte 6 Ocak Perşembe gününün özeti
6 Ocak Perşembe günü Türkiye ve dünya gündeminde ne oldu? Başkan Erdoğan'ın programında neler vardı? Merkez Bankası'nın flaş kararı ne? İşte 6 Ocak Perşembe gününü ihtiva eden gündem başlıkları...
Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle öğlen yemeğinde bir araya geldi.
Çankaya Köşkü'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.
Yemeğe, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Celal Mümtaz Akıncı, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan katıldı.
TÜRK VATANDAŞLIĞI İÇİN GETİRİLEN DÖVİZ MERKEZ BANKASI'NA SATILACAK
Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bu kapsamda, en az 500 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştiren yabancılar, Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun vatandaşlık kazanılmasında istisnai halleri düzenleyen hükümleri kapsamında Cumhurbaşkanı Kararıyla Türk vatandaşlığı alabilecek.
En az 250 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın alanlar da bu istisnadan yararlanabilecek.
Kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline 3 yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vadedildiği yabancılara da vatandaşlık verilebilecek.
En az 500 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz tutarında mevduatı 3 yıl tutma şartıyla Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara yatıran, aynı tutarlarda devlet borçlanma araçlarını veya gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az 3 yıl elinde tutma şartıyla satın alan yabancılar da vatandaşlık alma istisnasından faydalanabilecek.
Söz konusu döviz tutarları işlem öncesinde Türkiye'de faaliyet gösteren bir bankaya, bu banka tarafından da Merkez Bankasına satılacak.
Satım sonucu elde edilen Türk lirası tutarlar Türk lirası mevduatta veya devlet borçlanma araçlarında en az 3 yıl süreyle tutulacak.
MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ TURKOVAC AŞISI OLDU
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, makamında Turkovac Aşısı yaptırdı. Bahçeli, aşı olurken çekilen fotoğrafları Twitter'daki hesabından paylaşarak, "Yerli ve milli üretimimiz Turkovac aşımı oldum. Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alarak, salgından en yakın zamanda kurtulacağımız ümidiyle tüm halkımızı Turkovac aşımızı olmaya davet ediyorum" dedi.
YAŞLI VE ENGELLİLERE 1 MİLYAR 135 MİLYON LİRA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ocak ayı yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.
Yazılı açıklama yapan Bakan Yanık, ocak ayı içerisinde yaklaşık 640 milyon lira tutarında yaşlı aylığı ile yaklaşık 495 milyon lira engelli aylığı ödemesi yapacaklarını ifade etti.
Yaşlı ve engelli aylıkları kapsamında 1 milyar 135 milyon lirayı aşan ödeme yapacaklarının altını çizen Yanık, "Ocak ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Bakan Derya Yanık, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü vurguladı.
Engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Yanık, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımı ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda engelli ve yaşlılarımızın yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.
ABD SİYASİ TARİHİNİN EN UZUN GÜNÜ: 6 OCAK 2021
Sıra seçimlerin 6 Ocak 2021'de Kongre tarafından tasdikine geldiğindeyse ABD siyasi tarihinin akıllardan silinmeyecek anları yaşanmaya başladı.
Trump, 6 Ocak sabahı Kongre oturumu başlamadan önce Beyaz Saray önünde destekçilerine hitap edeceğini duyurdu ve bunun ardından ABD'nin birçok eyaletinden Trump destekçileri, başkent Washington DC'ye geldi.
On binlerce Trump yanlısı, Beyaz Saray önündeki "National Mall" isimli alanı doldururken, "Proud Boys" başta olmak üzere aşırı sağcı gruplar da aynı saatlerde Kongre önüne gitmeye başladı.
Trump ise konuşmasından önce Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Senato Başkanı" sıfatıyla Kongre'deki seçim oturumunu yönetecek Başkan Yardımcısı Mike Pence'e "Gerekeni yap, seçim sonuçlarına itiraz et" çağrısında bulundu.
Kongredeki oturumdan dakikalar önce açıklama yayımlayan Pence ise "Anayasayı desteklemeye ve savunmaya yönelik ettiğim yemin, beni hangi Seçiciler Kurulu oyunun sayılıp sayılmayacağına karar vermek için tek taraflı yetki iddia etmekten alıkoyuyor." ifadesini kullandı.
Trump, Beyaz Saray önünde yaptığı konuşmada, başkanlık seçimlerinde yenilgiyi kabul etmeyeceğini ve mücadeleyi bırakmayacağını söyleyerek, destekçilerini "Kongreye yürüyerek seçimleri barışçıl ve vatansever şekilde protesto etmeye" çağırdı.
Kendisinin de Kongreye yürüyeceğini açıklayan Trump, buna rağmen konuşmanın ardından Beyaz Saray'a döndü, destekçileri ise yaklaşık 25 dakika yürüme mesafesindeki Kongreye doğru yürüyüşe geçti.
Trump'ın konuşmasının sonlarına doğru ise Kongrede gerilim tırmanmaya başladı. Bir grup, barikatları yıkarak Kongreye girmeye çalıştı, polis ilk grubu geri püskürttü ve takviye istedi.
Saatler 13.45'i gösterdiğinde Kongre polisi, "baskın alarmı" verdi. Trump destekçilerinin Kongre içine girdiği ve polisin biber gazıyla müdahale ettiği anlar, sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.
ÇERKEZKÖY-KAPIKULE HIZLI TREN HATTININ YÜZDE 50'Sİ TAMAMLANDI
Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattının yarısı tamamlandı.
TÜRKİYE'DE HAVA YOLUYLA GEÇEN YIL 128 MİLYON 566 BİN YOLCU SEYAHAT ETTİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'de geçen yıl hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısının 128 milyon 566 bine ulaştığını belirterek, "Türkiye, salgın sonrasında havacılıkta en hızlı normalleşme sağlayan ülkeler arasında yer aldı. Yeni yılda da aynı yolda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, hava ulaşımının salgından en çok etkilenen sektörlerden biri olduğuna dikkati çekerek, salgının başlangıcından itibaren havacılık sektörüne idari, teknik ve mali düzenlemelerle gereken desteği verdiklerini bildirdi.
Salgının etkilerini en aza indirmek amacıyla havalimanlarında Kovid-19 Free Airport Projesi kapsamında fiziksel şartların sosyal mesafeye göre düzenlendiğini ve dezenfeksiyon işlemlerinin kesintisiz devam ettirildiğini vurgulayan Karaismailoğlu, alınan önlemler ve salgınla mücadelede elde edilen başarılarla uçak ve yolcu trafiğinde belirli düzeyde toparlanma yaşandığını kaydetti.
Karaismailoğlu, geçen yıl iç hatlarda 68 milyon 711 bin 173, dış hatlarda 59 milyon 676 bin 396 yolcuya hizmet verildiğini, direkt transit yolcularla toplam yolcu sayısının, bir önceki yıla göre yüzde 57,4 artarak 128 milyon 565 bin 706'ya çıktığını aktardı.
Havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin de iç hatlarda 741 bin 331, dış hatlarda 464 bin 624 olduğu bilgisini veren Karaismailoğlu, "Böylece üst geçişlerle toplam 1 milyon 461 bin 577 uçak trafiği gerçekleşti. Uçak trafiğindeki artış oranı 2021'de yüzde 38,5 oldu. Aynı dönemde, havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, iç hatlarda 699 bin 592 ton, dış hatlarda 2 milyon 659 bin 177 ton olmak üzere toplamda 3 milyon 358 bin 769 tona ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.
TÜRKİYE'NİN İLK CEP UYDUSU 'GRİZU-263A' 13 OCAK'TA UZAYA FIRLATILACAK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın tasarladığı Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, SpaceX Falcon 9 roketiyle 13 Ocak'ta uzaya gönderilecek.
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