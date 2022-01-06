Başkan Erdoğan, muhalefetin ASELSAN ve Tank-Palet fabrikası yalanlarına çok sert tepki gösterdi
Son dakika haberleri... TUSAŞ'ın yatırım ve toplu açılış töreninde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, muhalefetin ASELSAN ve Tank-Palet fabrikasına yönelik asılsız iddialarına cevap verdi. Başkan Erdoğan, ''"Bu yalanların amacının söz konusu savunma sanayi kuruluşlarımızı sahip çıkmak değil, tam tersine ülkemizin savunma sanayi hamlelerini baltalamak olduğunu biliyoruz. Biz ülkemize ve milletimize hizmet etmekten asla yorulmayacağız ama siz bir gün mutlaka yalanlarınızda boğulacaksınız." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki yerleşkesinde, Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar programı kapsamında düzenlenen törene katıldı. Burada yaptığı konuşmada önemli konulara değinen Başkan Erdoğan, muhalefetin ASELSAN ve Tank-Palet fabrikasına yönelik asılsız iddialarına sert tepki gösterdi.
"AMAÇLARI SAVUNMA SANAYİİ HAMLELERİNİ BALTALAMAK"
Başkan Erdoğan, milli hassasiyetle savunma sanayini her zaman siyaset üstü bir alan olarak gördüğünü belirterek, "Ancak zaman zaman özellikle son dönemde dozu artan bir şekilde bu konudaki çarpıtma ve yalan kampanyalarının kimi zaman iftira derecesine varacak ölçüde artırıldığını görüyoruz. Arifiye'deki Tank Paleti Fabrikasıyla ilgili söylenen yalanları yüzlerine vurmaktan biz bıktık ama onlar aynı yalanları tekrarlamaktan bıkmadılar.
Son olarak bir milli savunma sanayi şirketimizin küresel ülkelere satıldığı yalanını dolaşıma soktular. Bu haberi ilgili kuruluşlar başta olmak üzere herkes yalanlamasına rağmen tezvirata devam ettiler.
Tabii biz bu yalanların amacının söz konusu savunma sanayi kuruluşlarımızı sahip çıkmak değil, tam tersine ülkemizin savunma sanayi hamlelerini baltalamak olduğunu biliyoruz.
"YALANLARINIZDA BOĞULACAKSINIZ"
Buradan tüm yalancılara, sahtekarlara sesleniyorum; biz ülkemize ve milletimize hizmet etmekten asla yorulmayacağız ama siz bir gün mutlaka yalanlarınızda boğulacaksınız. İşte buradan bir kez daha ilan ediyorum, savunma sanayinde artık daha planlı daha sistematik ve orta- uzun vadeli hareket edeceğimiz bir döneme giriyoruz" diye konuştu.
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