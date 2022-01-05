Twitch gözaltı listesi! Twitch gözaltına alınanlar kimlerdir? Twitch operasyonu son durum!

10 MİLYON DOLAR AKTARILDI

Siber polislerin yürüttüğü çalışmaya göre başkalarına ait kredi kartı bilgilerini ele geçiren dolandırıcılık şebekeleri, bazı Twitch yayıncıları ile anlaşma yaptı. Çalınan kartlarla Twitch üzerinden bağış için oluşturulmuş 'Bit' satın alındı.

Yayıncılar kendilerine gönderilen paradan belli bir komisyon aldıktan sonra kalanı dolandırıcıların kripto hesaplarına aktardı. Bu yöntemle, yaklaşık 10 milyon dolar vurgun yapıldığı belirlendi.