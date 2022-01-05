Twitch gözaltı listesi! Twitch gözaltına alınanlar kimlerdir? Twitch operasyonu son durum!
Twitch gözaltına alınanlar kimlerdir? Twitch gözaltı listesi arama motorlarında sorgulanıyor. Twitch operasyonu gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Oyun yayın platformu Twitch’te yayın yapan ve çalıntı kredi kartlarıyla dolandırıcılık işlemi yaptığı tespit edilen yayıncılar gözaltına alınmaya başlandı. Twitch fenomenlerine yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Peki; Twitch gözaltı listesinde kimler var? Twitch gözaltına alınanlar kimlerdir?
Twitch gözaltı listesi yoğun şekilde araştırılıyor. Twitch gözaltına alınanlar kimlerdir? Twitch operasyonunda onlarca yayıncı gözaltına alındı. Kendilerine fenomen adı veren ve kısa sürede zenginleşen kişilerle ilgili kara para aklama iddiaları ortaya çıkmıştı. Dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 40 şüpheli gözaltına alınırken, 4 firari için de çalışma başlatıldı. Peki; Twitch gözaltına alınanlar kimlerdir? İşte; Twitch gözaltı listesi!
44 KİŞİYE GÖZALTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dolandırıcılık soruşturması kapsamında harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, "Twitch" isimli sosyal medya platformunda yayın yapan kullanıcılara, kimliği bilinmeyen şahıslarca başkalarına ait kart bilgileri kullanılarak satın alınan BIT (Twitch Para Birimi) gönderildiğini tespit etti.
Bu yöntemle haksız kazanç elde edildiğini belirleyen polis, yapılan geniş çaplı çalışmada 44 şüpheliyi tespit etti.
Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla, Aydın, Eskişehir, Kocaeli, Balıkesir, Manisa ve Denizli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda doküman ve dijital materyale el konuldu.
TWİTCH GÖZALTI LİSTESİ
Baskında aralarında, Muhammed Işık, Boran Mahmutoğlu, Figen Benli, Dilara Esma Toprakçı, Sude Eldem gibi isimlerin de bulunduğu 40 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.
10 MİLYON DOLAR AKTARILDI
Siber polislerin yürüttüğü çalışmaya göre başkalarına ait kredi kartı bilgilerini ele geçiren dolandırıcılık şebekeleri, bazı Twitch yayıncıları ile anlaşma yaptı. Çalınan kartlarla Twitch üzerinden bağış için oluşturulmuş 'Bit' satın alındı.
Yayıncılar kendilerine gönderilen paradan belli bir komisyon aldıktan sonra kalanı dolandırıcıların kripto hesaplarına aktardı. Bu yöntemle, yaklaşık 10 milyon dolar vurgun yapıldığı belirlendi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Twitch gözaltı listesi! Twitch gözaltına alınanlar kimlerdir? Twitch operasyonu son durum!
- KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM KPSS 2021/2 yerleştirme atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Memur maaşı hesabı 2022! Doktor, hemşire, polis, öğretmen, imam, bekçi ne kadar alacak? İşte tüm maaşlar!
- Altın fiyatları 5 Ocak! Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları! Altın bugün ne kadar oldu?
- 5 Ocak sigara fiyatları zamlı güncel liste: JTI, BAT, Philip Morris, Türktab, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- Tam kapanma olacak mı? İstanbul’da tam kapanma gelecek mi? 2022’de sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- MSB ASAL duyurular: 2022 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak?
- Açıköğretim Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2022? AÖL kayıtları hangi tarihte başlayacak? AÖL kayıt yenileme, ders seçimi...
- 5 Ocak bugün okullar tatil mi? Çarşamba günü hangi illerde okullar tatil? Gümüşhane, Erzincan, Erzurum...
- Özel okullara ne kadar, kaç TL zam gelecek? Özel okullara zam geldi mi? TÖZOK'tan açıklama geldi...
- Sigara zamlı güncel fiyat listesi: Sigaraya 4 TL zam! Sigaraya zam geldi mi, ne kadar? Winston, Camel, Kent, HD sigaralar...
- 2022 sözleşmeli er alımı ne zaman? MSB KKK sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? İşte tarihler...