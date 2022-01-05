Ayşe Hür’den skandal çağrı! Halkı sokağa davet etti! Hedefinde Başkan Erdoğan var

EKONOMİYE HÜCUM EDİLMESİ GEREKTİĞİNİ YAZMIŞTI!

Ayşe Hür, 28 Haziran'da 2021 tarihinde attığı bir iletide ise "Kürt hareketi, kadın hareketi ve şimdi de LGBTİ hareketi hak mücadelesinin ön saflarını oluşturuyor. Hakikaten kıran kırana alanlarda yer alıyorlar. Saygı duyulası. Emek hareket onlara katılıp, ardından öncülük rolünü üstleninceye kadar ekonomik-siyasi iktidarı zorlamak kolay değil" ifadelerini kullandı.





Rumuzlu bir sosyal medya kullanıcısı ise Ayşe Hür'ün iletisine hakkında şunları yazdı: "Her şey iyi güzel ama o son cümle olmamış. Emek hareketine bel bağlamak kesinlikle yanlış. Emek hareketi, sonra o saydığınız üç harekete karşı. Ayrıca bu hareketler kendi kendine öncülük ediyor zaten, kimsenin öncülüğüne ihtiyaçları yok. O sizin dediğiniz 80lerde bitti."

Ayşe Hür takipçisinin yorumuna cevaben ekonomiye hücum edilmesi gerektiğini yazdı. Hür şunları söyledi: "Dünyada iktidarları deviren kimlik hareketi görmedim ben. Sistemin can damarlarına (yaratım-finans-üretim-dağıtım-tüketim hattına) hücum edeceksin, aksi takdirde alanlarda dayak yediğinle kalırsın!"