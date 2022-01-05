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Türkiye gücüne güç kattı! Savunma Sanayiinde çağ atlatan yenilikler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.01.2022
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Türkiye gücüne güç kattı! Savunma Sanayiinde çağ atlatan yenilikler

Türk Silahlı Kuvvetleri, 2021 yılında üretilen yerli ve milli silah sistemleriyle donatılıp gücüne güç kattı. Peki, denizde, karada ve havada hangi teknolojik sistemler üretilip envantere katıldı. Ayrıntıları A Haber Yurt Haber Müdürü Kerim Ulak aktardı.

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