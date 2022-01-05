Son dakika: PKK elebaşı Mustafa Karasu çaresizliklerini itiraf etti!
Son dakika haberine göre: Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın PKK/YPG'ye karşı başarılı operasyonları devam ediyor. Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, örgütün TSK operasyonları karşısında ağır darbeler aldığını itiraf etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK terör örgütüne karşı her geçen gün operasyonlarını sıklaştırıyor. Terör örgütüne nefes alma fırsatı verilmezken, operasyonlar elebaşları üzerine yoğunlaştı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Teröristler iki gece aynı yerde yatamıyorlar' diyerek teröristlerin sık sık yer değiştirdiğini ifade etmişti. PKK elebaşı Mustafa Karasu da, TSK operasyonları karşısındaki çaresizliklerini açıkça itiraf etti.
PKK ELEBAŞI KARASU: SALDIRILAR ÇOK AĞIRDI
PKK elebaşı Mustafa Karasu, TSK'nın başarılı operasyonları karşısında ağır darbeler aldıklarını itiraf etti.
Karasu şu ifadeleri kullandı:
Türkiye çok boyutlu bir saldırı yürüttü ve yürütüyor. Zaten açıkça söylüyorlar. 'Tek bir kişi bırakmayacağız' diye. Saldırılar çok ağırdı. Gerçekten de çok ağırdı.
Sınır içinde de İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarmanın operasyonları sürüyor. Eren operasyonları ile örgütün kış üstlenmesine izin verilmiyor. Mağara ve sığınaklar tek tek kullanılamaz hale getiriliyor.
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