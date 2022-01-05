Son dakika: PKK elebaşı Mustafa Karasu çaresizliklerini itiraf etti!

Karasu şu ifadeleri kullandı:

Türkiye çok boyutlu bir saldırı yürüttü ve yürütüyor. Zaten açıkça söylüyorlar. 'Tek bir kişi bırakmayacağız' diye. Saldırılar çok ağırdı. Gerçekten de çok ağırdı.