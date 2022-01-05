05 Ocak 2022, Çarşamba
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Son dakika: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.01.2022
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Son dakika: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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