Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 5 Ocak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Omicron varyantı kaynaklı vaka sayısında görülen artış sonrası gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı açıklamalara çevrildi. Koromavirüs Bilim Kurulu bugün vaka sayılarındaki son durum ve yerli aşı ile ilgili toplanacak. Vaka artışı nedeniyle herhangi bir kısıtlama olup olmayacağı da en çok merak edilenler arasında. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 5 Ocak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? İşte son gelişmeler...
Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Kovid-19 salgınıyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından salgınla mücadele titizlikle yürütülüyor. Yerli aşı Turkovac'ın kullanıma başlamasının ardından aşı ve vaka sayılarındaki son durum görüşülmek üzere bugün toplantı gerçekleştirilecek. Şimdi ise gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı açıklamalara çevrildi. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 5 Ocak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? İşte haberin detayları...
BİLİM KURULU NE ZAMAN TOPLANACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı 5 Ocak Çarşamba günü saat 17.30'da başlayacak. Video konferans yöntemiyle yapılacak toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı açıklama yapacak. Açıklamanın hangi saatte yapılacağı henüz bilinmiyor.
"TEDBİRLERE UYUN!"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada son verileri değerlendirdi.
Bakan Koca, "Omicron varyantı, İstanbul'daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır." dedi.
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI 50 BİNİ GEÇTİ
Türkiye'de son 24 saatte 382 bin 888 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 724 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi.
DSÖ: OMİCRON'UN VÜCUDUN ÜST KISIMLARINI ETKİLEDİĞİNİ TESPİT ETTİK
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanı Abdi Mahmud, Birleşmiş Milletlerin (BM) Cenevre Ofisinde çevrim içi düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, örgütün Omicron varyantına ilişkin yaptığı son araştırmaları basınla paylaştı.
Mahmud, "Diğer varyantlardan farklı olarak Omicron'un, vücudun üst kısımlarını etkilediğini tespit ettik." açıklamasında bulundu.
Omicron'un diğer varyantlar gibi ağır enfeksiyonlara neden olmadığını belirten Mahmud, bunun şimdilik iyi haber olabileceğini fakat emin olmak için daha fazla durum raporuna ihtiyaç duyduklarını kaydetti.
Mahmud, AA muhabirinin, an itibarıyla Kovid-19'un yeni merkez üssünün neresi olduğu sorusuna, "Delta varyantı zamanında Doğu Avrupa uzun bir müddet merkez üssü olmuştu. Yeni varyantın nerede etki göstereceğini tahmin etmek zor." cevabını verdi.
Omicron için ayrı bir aşı üretilmesinin gerekli olup olmadığına ilişkin Mahmud, "Omicron'un bundan sonra nereye evrileceğini öngörmek zor. Dolayısıyla bu konuda karar almak için henüz erken." değerlendirmesinde bulundu.
Mahmud, olası bir Omicron aşısına dair kararın uluslararası iş birliği sonucu verilmesi gerektiğini ve bu kararın tek başına aşı üreticilerine bırakılamayacağını vurguladı.
TURKOVAC, OMİCRON'A KARŞI DA KORUYUCULUK SAĞLIYOR
Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, TURKOVAC'ın seri üretiminin yapıldığı Şanlıurfa'daki tesiste, AA muhabirine, dünyada hızla yayılan Omicron varyantının Türkiye'de de görülmeye başladığını belirtti.
Omicron'un diğer varyantlara göre daha etkili olduğunu vurgulayan Kara, "Omicron'un büyük bir riski var, çok hızlı yayılıyor, sayılarda da çok hızlı artışa neden oluyor. Mesela biz Delta varyantının çok hızlı yayıldığını, bir kişinin altı kişiye yaydığını söylemiştik ve Delta'nın hakim forma dönüşmesi, bulunduğu coğrafyaya göre değişiyordu. Örneğin Şanlıurfa'ya girdiğinde kentteki bütün vakaların Delta'dan olma süreci 6 hafta gibiydi. Avrupa'daki verilerde Omicron'daki bu süre iki veya üç hafta. Yani neredeyse iki katı hızla bulaşıyor, böyle bir özelliği var Omicron'un." diye konuştu.
Prof. Dr. Kara, TURKOVAC aşısının etkinliğine yönelik çalışmaların da yoğun bir şekilde sürdüğünü dile getirdi.
Vatandaşların yerli aşıya gösterdiği ilgiden memnun olduklarını vurgulayan Kara, şöyle konuştu:
"Diğer çalışmalardan ve verilerden elde ettiklerimizi yorumlayıp bunun yansıması olarak düşünürsek, bizim elde ettiğimiz antikor seviyeleri Omicron'a karşı koruyuculuk sağlayacak şekilde görünüyor. Bu yönde çalışmalarımız ve bilimsel verileri bir araya getirme çalışmalarımız sürüyor. TURKOVAC'ı mevcut elimizdeki verilerle karşılaştırdığımız zaman Omicron'a karşı da koruyuculuk sağlıyor ama bunun süresi ne kadar olacak, bunu şimdi söylemek mümkün değil."
HATIRLATMA DOZUNUN ÖNEMİNE DİKKATİ ÇEKTİ
Ateş Kara, Türkiye'de vatandaşların aşı konusunda artık ciddi bir farkındalığının oluştuğunu belirtti.
Türkiye'nin hatırlatma dozu uygulamasına dünya geneline göre daha erken geçtiğini aktaran Kara, bu durumun, virüsün etkilerini azaltmada önemli bir rol oynadığını dile getirdi.
Hatırlatma dozunun önemine vurgu yapan Kara, şunları kaydetti:
"Önemli noktalardan biri, aşılı olanların, özellikle hatırlatma dozu olanların, Omicron'dan korunabilir olduğunu biliyoruz. O bakımdan hatırlatma dozunun çok önemli olduğunu biliyoruz. Türkiye'de hatırlatma dozu uygulaması, Avrupa'ya göre biraz erken başlamıştı, bu bir avantajdı ama burada önemli olan nokta, zamanı gelen kişilerin mutlaka ama mutlaka hatırlatma dozunu olmuş olmaları, aşılanmamış kişilerin mutlaka aşılanmaları, bu salgının durması, Omicron'un yayılmasının önlenmesi ve Kovid-19'dan korunmak için çok önemli."
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