Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Kovid-19 salgınıyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından salgınla mücadele titizlikle yürütülüyor. Yerli aşı Turkovac'ın kullanıma başlamasının ardından aşı ve vaka sayılarındaki son durum görüşülmek üzere bugün toplantı gerçekleştirilecek. Şimdi ise gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı açıklamalara çevrildi. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 5 Ocak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? İşte haberin detayları...

BİLİM KURULU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı 5 Ocak Çarşamba günü saat 17.30'da başlayacak. Video konferans yöntemiyle yapılacak toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı açıklama yapacak. Açıklamanın hangi saatte yapılacağı henüz bilinmiyor.